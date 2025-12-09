La multa que pueden recibir miles de conductores en los próximos días por circular a 90 km/hora por la autovía.

La Navidad es una época marcada por un importante incremento de desplazamientos por carretera, ya que muchas personas viajan para reunirse con sus seres queridos durante las fechas más señaladas. Por este motivo, la DGT intensifica sus controles en las principales vías del país con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes.

Además del aumento de turismos en circulación, estas semanas coinciden con el periodo de mayor actividad en el transporte de mercancías, impulsado por el auge del comercio electrónico que ha tenido lugar en los últimos años. Cada vez más consumidores optan por comprar sus regalos de Navidad a través de Internet, lo que multiplica el volumen de envíos y la presión sobre los repartidores por entregar a tiempo todos los pedidos.

Una de las multas más frecuentes en estas fechas

Una de las sanciones más habituales durante la campaña navideña es la multa por exceso de velocidad en furgonetas y camiones de reparto. Los repartidores deben extremar la precaución en un momento del año en el que el trabajo se intensifica y los tiempos de entrega se ajustan al máximo.

La DGT avisa sobre los principales riesgos al volante de las furgonetas. / DGT

Dentro de sus campañas de concienciación, la DGT recuerda que las furgonetas cuentan con límites de velocidad específicos, distintos a los de los turismos, y que estos varían según el tipo de vehículo y de la vía por la que circule.

En España, la velocidad máxima para una furgoneta (derivada de turismo, MMA hasta 3.500 kg) en autovía y autopista es de 90 km/h, no los 120 km/h de los turismos, un límite que aplica independientemente de si va cargada o no, para mayor seguridad vial. Para vehículos mixtos adaptables, el límite es de 100 km/h en autovía/autopista, y para furgonetas camper (homologadas como vivienda) se permite hasta 120 km/h.

Multas de hasta 600 euros

Las multas por exceso de velocidad en furgonetas son similares a las de otros vehículos, pero los límites pueden variar, siendo sanciones económicas de 100€ a 600€ y pérdida de puntos (hasta 6) según cuánto se supere el límite.

Respetar estos límites es fundamental, especialmente en las carreteras convencionales, que son las que mayor siniestralidad registran. Solo en 2024, las furgonetas estuvieron implicadas en 9.548 siniestros con víctimas, en los que fallecieron 223 personas.

EL PERIÓDICO

Más controles y vigilancia intensiva

Por todo ello, es habitual encontrar controles específicos para furgonetas durante estas semanas, tanto en carretera como en zonas próximas a centros comerciales, polígonos industriales o áreas de carga y descarga.

Un ejemplo de ello fue la campaña realizada por la Guardia Civil y las Policías Locales entre el 24 y el 30 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday. Una semana en la que las empresas de reparto calculan que pueden llegar a hacer hasta 4,3 millones de envíos diarios, la mayoría de los cuales se transportan en furgoneta.

Una imagen de archivo de un control de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

En estos controles, los agentes no solo vigilan la velocidad a la que circula el vehículo, sino también:

Documentación del vehículo y del conductor.

del vehículo y del conductor. Carga correcta y cumplimiento del peso máximo permitido.

y cumplimiento del peso máximo permitido. Presencia de alcohol y/o drogas en el conductor .

. Situación de la ITV.

Desde la DGT subrayan que “conducir una furgoneta no es igual que conducir un turismo, a pesar de que ambos se conduzcan con el mismo permiso”. Además, recuerdan que este tipo de vehículos presentan características dinámicas diferentes y una siniestralidad específica que conviene tener siempre presente, especialmente en periodos de alta demanda como la Navidad.