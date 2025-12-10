Cuánto ganará un bombero en Aragón en 2026 tras la subida a los funcionarios: sueldos por categoría

El Cuerpo de Bomberos, vital en la seguridad ciudadana y la prevención de riesgos, verá incrementadas sus retribuciones a partir de 2026, siguiendo el acuerdo plurianual firmado entre el Gobierno y las principales organizaciones sindicales para los empleados públicos. Esta subida impacta directamente en los sueldos, que ya son un reflejo de la profunda desigualdad territorial en las nóminas del sector público español.

El incremento salarial para 2026 será, como mínimo, del 1,5% fijo sobre las nóminas consolidadas. A esto podría sumarse un 0,5% adicional si la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) supera un umbral determinado, situando la subida potencial en el 2%.

Esta inyección de capital busca paliar los efectos de la inflación y mejorar el poder adquisitivo del funcionariado, incluido el Grupo C1 al que pertenece el bombero raso.

La brecha de los 26.000 euros

Aunque el sueldo base y los trienios se fijan a nivel estatal, la gran disparidad en el salario de los bomberos se debe al Complemento Específico (CE), que lo determina cada ayuntamiento, diputación o comunidad autónoma.

Este complemento retribuye la especial peligrosidad, turnicidad y dedicación, y es el verdadero motor de las nóminas.

En 2026, las comunidades autónomas con las retribuciones más elevadas seguirán siendo Comunidad Valenciana y Navarra, con sueldos anuales brutos que superarán los 46.500 euros para el bombero de nuevo ingreso.

Por otro lado, comunidades como Asturias y Galicia se mantienen en la parte baja de la tabla, con salarios que rondan o incluso se encuentran por debajo de los 26.500 euros brutos, marcando una diferencia máxima de más de 26.000 euros entre el bombero mejor y peor pagado de España.

+ 705 euros

+ 690 euros

+ 675 euros

+ 633 euros

+ 600 euros

+ 600 euros

+ 600 euros

+ 585 euros

+ 570 euros

+ 540 euros

+ 480 euros

+ 480 euros

+ 435 euros

+ 390 euros

+ 315 euros

Sueldos brutos anuales aproximados para un Bombero de nuevo ingreso (Grupo C1). La cifra final varía por municipio, antigüedad y complementos variables.

El sueldo según la especialidad

No todos los cuerpos de bomberos se rigen por las mismas tablas salariales. Las cifras anteriores se refieren principalmente a Bomberos Urbanos (Ayuntamientos o Consorcios Provinciales/Autonómicos), que son el grueso del cuerpo.

Bombero de AENA: integrados en la empresa pública aeroportuaria, sus sueldos suelen rondar los 1.600 - 1.900 euros netos mensuales en 15 pagas, con retribuciones competitivas que dependen de la ubicación (siendo mayores en aeropuertos insulares).

integrados en la empresa pública aeroportuaria, sus sueldos suelen rondar los en 15 pagas, con retribuciones competitivas que dependen de la ubicación (siendo mayores en aeropuertos insulares). Bombero Forestal: a menudo con sueldos más bajos y mayor temporalidad, sus retribuciones varían mucho por la CCAA, partiendo de rangos de 1.400 euros brutos mensuales para el personal base, con picos en la campaña de verano y grandes diferencias según su vinculación laboral (laboral fijo o funcionario).

a menudo con sueldos más bajos y mayor temporalidad, sus retribuciones varían mucho por la CCAA, partiendo de rangos de para el personal base, con picos en la campaña de verano y grandes diferencias según su vinculación laboral (laboral fijo o funcionario). Bombero en Madrid (Comunidad/Ayuntamiento): la Comunidad de Madrid se sitúa en la parte alta de la horquilla, con sueldos base para bomberos rasos que superarán los 42.000 euros brutos anuales, y que pueden alcanzar los 50.000 euros brutos en las categorías superiores (Oficiales e Inspectores).

La subida salarial de 2026, aunque modesta, garantiza que el sueldo medio del bombero en España se consolide por encima de los 35.000 euros brutos anuales, manteniendo la profesión entre las mejor remuneradas dentro de la función pública del Grupo C1.