Marlaska se pronuncia sobre las polémicas balizas V16: "Lo importante es salvar vidas"

Las balizas V16 que todos los conductores van a tener que llevar en su vehículo de forma obligatoria a partir del próximo 1 de enero de 2026 siguen dando que hablar. Un nuevo elemento que se colocará en la parte superior de tu coche para señalizar un accidente que viene para sustituir a los triángulos de toda la vida.

Desde que se supo la obligatoriedad de usar esta nueva señalización, las críticas no han parado de llegar a los despachos de la Dirección General de Tráfico, que multará con hasta 80 euros si no la llevas. Además, si llevas una que no esté entre las marcas y modelos certificados V-16 de acuerdo con la normativa también recibirás una sanción.

A falta de poco más de dos semanas para la obligatoriedad de este nuevo elemento de seguridad vial, todas las autoridades hablan de ello desde el presidente de la DGT, Pere Navarro, hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El socialista ha sido el último en pedir "seriedad" para hablar de las balizas de emergencias V-16 insistiendo que son un sistema "reconocido internacionalmente por los técnicos".

Grande-Marlaska inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete (Albacete) / Víctor Fernández / Europa Press

La polémica todavía se ha hecho mayor después de que el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados haya registrado una proposición no de ley para pedir la suspensión de la obligatoriedad de estas balizas por no contar con "justificación técnica" y suponer "un gasto adicional para millones de familias".

Marlaska ha insistido que la seguridad vial es un "tema absolutamente serio" recordando que en España mueren al menos 25 personas al año abandonando sus vehículos tras haberse quedado parados en medio de la carretera por una avería. "Ese dato justifica más que nada que haya un debate absolutamente serio. Creo que en esta materia no ha ningún debate serio salvo que la gente utilicemos todos algo que, además, es obligatorio", ha apuntado.

Baliza V16 de emergencia para vehículos, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

En este sentido, ha hecho hincapié en que las balizas homologadas ya se encontraban recogidas en un Real Decreto de marzo de 2021 en el que se abordaba el reglamento de auxilio en los servicios en carretera. Un reglamento que fue trabajado, ha recordado el ministro, con las empresas y el sector de las grúas para la asistencia en carretera. "Lo importante es salvar vidas, la seguridad y tomar medidas para que eso sea una realidad.

Por todo ello, ha insistido en pedir "absoluta seriedad" al hablar de este tema, aseverando también que la ubicación del vehículo que dan estas balizas tienen "anonimizados todos los datos".

Las balizas V-16

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Deberán llevar la baliza V-16 los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales, conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación.

Tráfico elimina la obligación de señalizar con triángulos un vehículo averiado en autopistas. / SERVICIO ESPECIAL

El aparato deberá guardarse cargado en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En el caso de tener que usarlo, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor (el techo o, en el caso de los autobuses y camiones, la puerta del conductor).

Una vez que la baliza esté encendida y colocada en lo alto del vehículo, ésta emitirá una señal luminosa y, además, transmitirá la ubicación exacta del vehículo averiado de forma automática a la plataforma DGT 3.0. De este modo, los conductores que circulen por la zona recibirán esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable. Tras esto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.