Más allá del escándalo sexual del PSOE: sufren acoso sexual laboral 1,4 millones de españolas

El PSOE se está viendo sacudido por un aluvión de denuncias de acoso sexual, que han hecho caer, por el momento, a cinco de sus dirigentes. El escándalo está provocando una gran herida en el partido de Gobierno, dado que el feminismo es una de sus banderas, lo que pone de manifiesto que manzanas podridas y machistas abundan en todas las organizaciones. De hecho, la Macroencuesta que el Ministerio de Igualdad ha presentado recientemente indica que más de tres de cada diez residentes en España (en concreto el 36,2%) han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. En números absolutos son 7,7 millones de españolas.

Aunque en el 71% de los casos el acosador es un hombre desconocido, una de las tipologías más frecuentes, entre los agresores conocidos, son los jefes o compañeros de trabajo, al igual que ha sucedido en las entrañas del PSOE. De hecho, el 18,9% de las encuestadas que admiten haber sufrido algún tipo de acoso sexual indican que el agresor ha sido "alguien del trabajo". Suponen el 6,6% de las mujeres de 16 años o más residentes en España, es decir, 1,4 millones de españolas se han enfrentado a situaciones de acoso sexual en el entorno laboral.

En concreto, un 10,1% cita como agresor a un compañero; un 6,4% a un jefe o supervisor y otro 7,2% a otro hombre del entorno laboral, como un cliente, un paciente, pasajeros o alumnos. La macroencuesta, que supone la mayor operación estadística que realiza España para medir la violencia hacia las mujeres y que se publica cada cinco años, también revela que seis de cada diez víctimas de acoso indican que han sufrido este tipo de comportamiento en más de una ocasión.

Por edades

Por grupos de edad, la mayor prevalencia se da entre las mujeres de 18 a 24 años. En este grupo, más del cincuenta por ciento, en concreto el 58%, relata que ha sufrido acoso sexual en algún momento a lo largo de su vida y el 54% en los últimos cuatro años. El siguiente grupo más afectado son las encuestadas de entre 25 a 34 años (el 51%), seguidas de las mujeres de 16 y 17 años (el 48%) y de entre 35 y 44 años (41%).

Los comportamientos más comunes son: miradas insistentes o lascivas que le han hecho sentirse incómoda o intimidada; bromas sexuales; contacto físico no deseado como tocamientos en alguna parte del cuerpo, besos o abrazos; así como sugerencias inapropiadas para tener una cita, que le han hecho sentirse ofendida, humillada o intimidada.

A estos comportamientos se suma el acoso por ser mujer pero sin connotaciones sexuales, que según la encuesta han sufrido el 16,4% de las españolas en algún momento de su vida, es decir, 3,5 millones. De ellas, el 13,7% lo han sufrido en el trabajo, lo que equivale al 2,1% de las españolas.

Falta de denuncia

Pese a ser un comportamiento extendido, el estudio estadístico demuestra que el acoso sexual apenas se denuncia. De hecho, solo un 2,3% de las víctimas han presentado una denuncia ante la policía o el juzgado. Otro 3,8% ha contactado con algún servicio de asistencia formal, como médico, psicólogo, abogado o los servicios sociales. Por el contrario, es mucho más frecuente desahogarse con algún conocido: seis de cada diez indica que lo ha comentado con alguna persona de su entorno cercano, pero sin llegar a ponerlo en conocimiento de las autoridades o sus empresas.