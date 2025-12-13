Malas noticias para los españoles: esto es lo que va a pasar el 1 de enero en los bares y restaurantes de todo el país

Todo sube. La Navidad está a la vuelta de la esquina y los precios han comenzado su habitual subida que puede dejar a los consumidores temblando de cara a las numerosas y copiosas celebraciones tan características de final de año como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Los precios suben para todo el mundo y los hosteleros también están notando que todo el género está más caro en las últimas semanas de 2025.

Uno de los influencers hosteleros más populares de toda España como es Abraham Galero, más conocido como Abrigaca, se ha atrevido a predecir lo que va a ocurrir en todos los bares y restaurantes a partir del 1 de enero de 2026. El también cómico, emprendedor y propietario de un restaurante en Cataluña, no se refiere a ninguna ley impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez que vaya a entrar en vigor en esa fecha sino que se tratará de una maniobra común de la hostelería para salvar el gran obstáculo de la inflación.

"Vamos a ponernos en situación y que nos pille a todos por sorpresa. El 1 de enero, el bar de confianza tendrá el café más caro, la cerveza más cara y el bocadillo de tortilla más caro", comienza un video que se ha hecho viral en redes sociales por la popularidad que tienen los bares en nuestro país. La subida parece que va a ser generalizada, pero todavía se desconoce cuánto va a acarrear en los bolsillos de los consumidores.

"El café podrá subir entre 10-15 céntimos, la cerveza entre 15-20 al igual que el pincho de tortilla y no pasa nada. El propietario del bar no va a subir los precios el 1 de enero para hacerse más rico, tener un coche mejor o irse de vacaciones más lejos. Los bares van a subir los precios para no perder dinero en su trabajo", analiza Abraham sobre la maniobra hostelera que se avecina en toda España.

"El bar Manolo —nombre ficticio— así va a poder ganar algo de dinero si es que ganan, mantener los sueldos de sus trabajadores y mantener su local al día de pagos, impuestos. Por lo tanto, cuando suban los precios, no amenacéis a vuestro bar de confianza con no volver o solamente os limitéis a quejaros", reclama @Abrigaca señalando que el culpable de la situación no es quién está detrás de la barra sino el que obliga a subir los precios. "Nadie tiene ganas de abrir un negocio en España", concluye.

Así están subiendo los precios en España

En los últimos meses, la inflación en España ha seguido presionando el bolsillo de los consumidores, especialmente en productos básicos como el aceite de oliva, el azúcar, las patatas, los huevos o la carne fresca, que han experimentado incrementos significativos respecto al año anterior. Este encarecimiento generalizado afecta tanto a las familias como a sectores clave como la hostelería, que depende directamente del precio de materias primas. La combinación de costes energéticos elevados, crisis de suministros y malas cosechas en algunos productos ha provocado que muchos negocios estudien subidas de precios para no trabajar en pérdidas.