Estas son las restricciones en Valencia para el domingo por alerta roja

La alerta naranja por la borrasca Emilia -que se ha elevado a roja a meida tarde del sábado- está obligando a varios municipios a adoptar acciones preventivas ante unas previsiones que contemplan la posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrados el domingo. Uno de ellos ha sido el Ayuntamiento de Valencia que ha convocado una reunión del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en la que se han decidido ampliar las medidas preventivas; algunas de ellas ya están activas hoy y se amplían a mañana domingo.

Las restricciones incluyen:

El ayuntamiento cancela los exámenes de bolsa de trabajo para el EMT en la Universidad Politécnica de València.

en la Universidad Politécnica de València. El ayuntamiento ha enviado a La Liga y al director general del Valencia Basket una carta para solicitar la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket .

y . El ayuntamiento se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones de mañana domingo en sesiones de mañana y tarde.

de la ciudad para suspender las funciones de mañana domingo en sesiones de mañana y tarde. Todas las actividades privadas autorizadas por dominio público al aire libre para mañana domingo se suspende la autorización para celebrarlos.

para mañana domingo se suspende la autorización para celebrarlos. Se cierran los museos municipales , teatros municipales, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad.

, municipales, municipales y de la ciudad. Los CAES para las personas sin hogar de la ciudad se quedarán abiertos durante todo el día .

de la ciudad se quedarán . Se recomienda a todas las comisiones falleras de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas para el domingo.

de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas para el domingo. El ayuntamiento recomienda seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se van adoptando.

A estas medidas se suman las ya adoptadas a primera hora de la tarde que consistían en: