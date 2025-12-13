Borrasca Emilia
Estas son las restricciones en Valencia para el domingo por alerta roja
La Aemet anuncia lluvias torrenciales, inundaciones, tornados y mangas marinas
Lluís Pérez
València
La alerta naranja por la borrasca Emilia -que se ha elevado a roja a meida tarde del sábado- está obligando a varios municipios a adoptar acciones preventivas ante unas previsiones que contemplan la posibilidad de registrar hasta 180 litros por metro cuadrados el domingo. Uno de ellos ha sido el Ayuntamiento de Valencia que ha convocado una reunión del Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en la que se han decidido ampliar las medidas preventivas; algunas de ellas ya están activas hoy y se amplían a mañana domingo.
Las restricciones incluyen:
- El ayuntamiento cancela los exámenes de bolsa de trabajo para el EMT en la Universidad Politécnica de València.
- El ayuntamiento ha enviado a La Liga y al director general del Valencia Basket una carta para solicitar la suspensión de los partidos del Levante UD y Valencia Basket.
- El ayuntamiento se ha puesto en contacto con todos los circos de la ciudad para suspender las funciones de mañana domingo en sesiones de mañana y tarde.
- Todas las actividades privadas autorizadas por dominio público al aire libre para mañana domingo se suspende la autorización para celebrarlos.
- Se cierran los museos municipales, teatros municipales, bibliotecas municipales y oficinas turísticas de la ciudad.
- Los CAES para las personas sin hogar de la ciudad se quedarán abiertos durante todo el día.
- Se recomienda a todas las comisiones falleras de la ciudad la suspensión de los actos o visitas previstas para el domingo.
- El ayuntamiento recomienda seguir los canales oficiales municipales para conocer las medidas que se van adoptando.
A estas medidas se suman las ya adoptadas a primera hora de la tarde que consistían en:
- Suspensión del Rastro, Plaza Redonda y mercados extraordinarios.
- Suspensión de todas las actividades municipales al aire libre previstas con motivo de las fiestas navideñas y las organizadas por Junta Central Fallera. Se recomienda los organizadores de actividades privadas que mañana domingo se cancelen las mismas por las alertas decretadas.
- Se cierran los accesos en el Jardín del Turia y se refuerza el control en el Paseo Marítimo, playas de la ciudad, Pinedo y Saler, así como en el bosque de la Devesa y desde Policía Local se recomienda no pasear por estos lugares.
- Suspensión del concierto de domingo del Palau de la Música y actividades extraordinarias organizadas por el ayuntamiento con motivos de las navidades en barrios y pedanías de la ciudad.
- Suspensión de todas las actividades deportivas (exterior e interior) en todas las instalaciones de la Fundación Deportiva Municipal.
- Se ampliará el perímetro de seguridad en los árboles de Navidad instalados que sea necesario tras su revisión.
- La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico cerrará la pista de hielo, el tiovivo y noria de plaza de San Agustín desde hoy a las 22 horas y suspende las actividades de domingo tras la conversación mantenida con el Ayuntamiento para darle a conocer la situación de alerta naranja.
- Se ha comunicado a la Feria instalada en el Puerto la recomendación de suspender las actividades a partir de las 22 horas del sábado y cancelarla para la jornada del domingo 14 de diciembre y ha comunicado que adopta estas medidas que también se iban a realizan al circo instalado en el Puerto.
- Policía Local refuerza la vigilancia en las zonas de locales de ocio de la fachada marítima para evitar aglomeraciones de personas.
- Policía Local ha recordado la necesidad a los restaurantes de la fachada marítima de la necesidad de revisar elementos móviles por las fuertes rachas de viento o posibles mangas marinas que se pudieran producir. Asimismo en la fachada marítima de la ciudad se recomienda a la población retirar objetos como macetas y similares y asegurar toldos.
- Desde la Fundación Deportiva Municipal se ha puesto en contacto con Levante UD y Valencia Basket para informarles de la actual situación de alerta naraja y estar en contacto sobre la posible evolución de la dana.
- Se han reforzado el personal de los servicios de Emergencia y resto de servicios de la ciudad y se mantienen abierto los tres CAES de la ciudad para personas sin techo (Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet y Carmen).
- Se ha reforzado la vigilancia de los cauces de ríos y barrancos del término municipal.
