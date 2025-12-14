El bonito nombre griego de chico y chica que ya triunfa en Zaragoza: "El mejor"

Uno de los momentos más complicados para las familias durante el embarazo es cuando hay que elegir el nombre de su hijo. Padre y madre deben ponerse de acuerdo a la hora de escoger un nombre que guste a ambos y también tenga muchas probabilidades de ser aceptado por un hijo o hija que todavía no ha nacido. Algunas parejas tienen dudas a la hora de tomar una decisión tan importante y consultan al resto de familiares y amigos, que abren un completo abanico de nombres para el más pequeño de la casa.

España está siguiendo en los últimos años una tendencia de nombres que parece inamovible. Año tras año, las familias están eligiendo los mismos nombres. Mateo, Martín, Leo y Hugo son los más habituales para niño mientras que Sofía, Martina y María son los más elegidos para niñas.

Todos ellos tienen un denominador común: son nombres cortos que han logrado desbancar a otros clásicos españoles como David, Antonio, Carmen o Pilar, que se siguen poniendo, pero cada vez menos.

La globalización también ha provocado que se importen nombres de otras culturas y países. Por ejemplo, hay nombres italianos que triunfan en toda Europa como Enzo.

"El mejor propósito"

En España se mezclan nombres típicos de comunidades autónomos con los nombres elegidos por los inmigrantes sin tampoco olvidar los clásicos nacionales. Y es que en la sociedad española te puedes encontrar entre otros nombres catalanes, vascos, gallegos e incluso aragoneses que traspasan las fronteras comunitarias debido a su alta popularidad.

Hay un nombre de origen griego que se ha puesto de moda en los últimos años en todo el país y que triunfa cada vez más en Zaragoza. Se trata de Aris, que es una forma abreviada o diminutivo de nombres más largos como Aristóteles o Aristeo.

Lo más curioso es que las familias están eligiendo este nombre, en principio masculino, para chicos y chicas tal como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Hay un total de 300 hombres que se llaman Aris y 112 mujeres con una media de edad de entre 13 y 14 años.

El significado de Aristóteles en griego antiguo es "el mejor propósito" o el propósito más elevado ya que de "aristos" significa "el mejor". Algunos expertos también indican que Aris podría ser la forma griega moderna de Ares, dios griego de la guerra, hijo de Zeus y Hera conocido por su naturaleza violenta.