'Milenial', 'streaming', 'turismofobia' o 'braguetazo', entre las nuevas palabras que la RAE ha incluido en su diccionario

Palabras de uso muy corriente en los últimos años como 'milenial', 'turismofobia', 'braguetazo', 'loguearse' o 'bocachancla' ya tienen un estatus oficial en la lengua española. La Real Academia Española las ha incluido en la versión electrónica 23.8.1 de Diccionario de la Lengua Española (DLE), que se ha presentado este lunes en su sede de Madrid. Otras palabras que también están en el uso cotidiano, sobre todo de los más jóvenes, como 'brutal' utilizado como sinónimo de 'magnífico', y 'chapar' en el sentido de cerrar un establecimiento, también forman parte de esta nueva versión.

En ella se reúne una muestra del trabajo desarrollado por las diferentes Academias este año, que precede a la publicación del que será la 24ª edición del DLE, tanto en formato físico como digital, en 2026. Las ediciones impresas de este diccionario solo se publican cada ciertos años.

Esta actualización, con "menos pretensiones" que otros años, es un avance de la publicación del nuevo diccionario, la edición 24, "mucho más renovada y amplia", en la que está trabajando la RAE, según ha avanzado su director y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

Entre las voces incorporadas procedentes de internet, se incluyen extranjerismos crudos, los que se deben escribir en cursiva, como 'streaming ' o 'loguin', y también palabras de sus repertorios como 'loguearse'. Del ámbito de las redes sociales, se registra 'hashtag', pero también como voz no preferida y escrita en cursiva.

Terminología vinculada con los conflictos políticos del presente como 'bioterrorismo' o 'eurofobia' se han incluido en el diccionario, como también lo han hecho palabras o expresiones vinculadas al mundo del espectáculo: 'alfombra roja' para describir la que suele recibir a personalidades en eventos, 'juguete roto' como personaje público que ha perdido relevancia o 'biblia' para designar al texto que describe a los personajes y el argumento de una película o serie. Del lenguaje más callejero se han añadido 'hacer un simpa' o un 'pagadiós' en Argentina, para cuando uno se va de un sitio sin pagar, o 'marcianada'.

Se incorporan muchos términos relacionados con la salud: 'episodio' para designar fases clínicas o 'eco' como equivalente a 'ecografía'. 'Infeccioso' o 'infecciosa' acogen ahora dos significados más para personas o animales que adquieren una enfermedad infecciosa, y se añade el sustantivo 'infecciosidad'. El diccionario incluía ya 'narcolpesia', pero ahora se incorpora 'narcoléptico'. Enfermedades de la piel como la 'rosácea' ingresan en el diccionario, como también lo hace 'autovacuna'. Los hay que, dentro de ese universo, están muy vinculados con la tecnología, permanente fuente de nuevo léxico: es el caso de 'exoesqueleto'.

En biología, se ha enmendado 'simbiosis' e incluido nuevos términos que designan procesos vinculados a esta. Se ha agregado al diccionario 'alelopatía', que explica el proceso con el que una planta segrega sustancias que influyen en otro ser vivo. Y también 'pulmón verde' como zona de vegetación que contribuye a purificar el aire.

También hay palabras que llegan del otro lado del Atlántico, como 'chamaco' o 'chamaca', que denomina al niño/a, chico/a o hijo. Del mundo de los videojuegos se ha añadido 'tángram', y entre las que reflejan nuevos hábitos sociales está 'autoconsumo'.