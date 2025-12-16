Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 16 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 14, 16, 40, 41 y 44 y las estrellas 02 y 10.
El código del Millón ha sido el WHM36806.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- Un joven de 22 años, 'en estado crítico' al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- Conmoción en el equipo de baloncesto de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas
- El exzaragocista que levanta un título en Malasia estando lesionado