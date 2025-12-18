La Mezquita de Córdoba se protegerá del fuego con el modelo de Notre Dame

El Cabildo Catedral de Córdoba ha presentado el nuevo sistema de protección contra incendios de la Mezquita-Catedral, un modelo similar al instalado en Notre Dame tras el incendio, con tecnología pionera basada en el agua nebulizada y la detección precoz del fuego y cuya instalación ya está en marcha. Según Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo Catedral, "se trata de un hito fundamental en la estrategia de seguridad de este bien de excepcional valor, cuya custodia es una responsabilidad permanente del Cabildo". Según Nieva, el objetivo de este sistema de protección es claro, "garantizar que la Mezquita-Catedral llegue en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras".

El proyecto, aprobado el pasado 21 de febrero —antes del incendio ocurrido en agosto—, culmina un largo y riguroso proceso de planificación "basado en la anticipación y en la delimitación previa de un mapa de riesgos del monumento". La actuación contempla la protección activa de las cinco cúpulas del crucero y el coro, con un presupuesto de 1.320.596 euros, financiado íntegramente por la institución capitular. En fases sucesivas, el sistema se extenderá al resto de las naves hasta cubrir la totalidad del edificio.

Equipo del Cabildo, arquitecto conservador y miembros de las empresas implicadas en el proyecto de protección contra incendios de la Mezquita Catedral. / CÓRDOBA

El sistema desarrollado por las empresas Chubb y Marioff incorpora tecnología innovadora de última generación, combinando las mejores técnicas de detección y extinción de incendios. La solución se basa en el uso de agua nebulizada de alta presión, cámaras termográficas para la detección temprana y un sistema de medición mediante fibra óptica. Según Rebeca Rodríguez, mánager de instalaciones de fuego de Chubb y Alfonso Pomeda, director general de Marioff, todo ello permite una respuesta rápida y eficaz ante cualquier anomalía térmica, minimizando el impacto sobre el edificio y reduciendo de forma significativa el riesgo de falsas alarmas.

Se trata de un proyecto gestado durante años, han destacado tanto Nieva como el arquitecto conservador del edificio, Gabriel Ruiz Cabrero. En su fase de estudio, el canónigo Tomás Pajuelo, junto con bomberos y otros técnicos, viajaron a París para conocer de primera mano el funcionamiento de esta tecnología aplicada en la catedral de Notre Dame. De ese análisis surgieron soluciones eficaces y plenamente adaptadas a las características específicas de la Mezquita-Catedral. El sistema, en el que se empezará a trabajar de forma inminente, situará al monumento cordobés en la vanguardia tecnológica en materia de protección patrimonial.

Una tradición histórica de prevención

El arquitecto conservador Gabriel Ruiz Cabrero ha subrayado que esta intervención se inscribe en una larga tradición de cuidado y prevención por parte del Cabildo. “La preocupación por la protección contra el fuego viene de lejos”, explica. Ya en 1910, con la intervención de Velázquez Bosco, se comenzó a instalar un sistema de pararrayos para la protección contra incendios. Posteriormente, distintos arquitectos incorporaron un circuito de agua en las cubiertas que, desde el siglo pasado, ha sido renovado, mantenido y ampliado. Ese sistema se extendió a las cubiertas altas en torno al cimborio del crucero y a la nave del coro, que ya contaban con detección de fuego y agua para su extinción. Sin embargo, ha aclarado, "acontecimientos recientes, como el incendio de Notre Dame, pusieron de manifiesto que, aunque los bomberos pueden acceder con rapidez a las cubiertas bajas —como ocurrió el 8 de agosto—, el acceso a las cubiertas del coro requiere más tiempo. En estos casos, la rapidez de intervención es clave".

Simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, hace menos de un mes. / CÓRDOBA

Por ello, el Cabildo ha decidido dotar al monumento de un sistema más rápido y eficaz que comenzará instalándose en la cubierta del coro, considerada la más vulnerable por su altura, para posteriormente ampliarse al resto de la catedral. Las primeras zonas en abordarse serán la nave gótica, con una alta presencia de madera, y las de la macsura, extendiéndose progresivamente a todas las cubiertas del edificio.

Detección temprana y extinción localizada

Rebeca Rodríguez ha insistido en que “el sistema diseñado se inspira en buena parte en el instalado en Notre Dame y en otros edificios históricos de características similares". La fase inicial de detección consistirá en una obra de gran envergadura que comenzará en una de las zonas más críticas y ricas del monumento: el coro y el crucero, concretamente en los entramados de madera que sustentan ambas naves. El sistema divide el edificio en cinco zonas diferenciadas y está dimensionado para dar cobertura a toda la Mezquita-Catedral.

Cámaras termográficas y fibra óptica

La detección temprana se realizará mediante cámaras termográficas y sistemas de fibra óptica. Las cámaras permiten identificar variaciones térmicas antes incluso de que se produzca la combustión, generando una alerta anticipada. Por su parte, el cable de fibra óptica detecta incrementos de temperatura en zonas complejas como cúpulas y entramados de madera, proporcionando información precisa sobre el punto exacto donde se produce la anomalía.

Simulacro de incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, realizado hace menos de un mes. / CÓRDOBA

Cuando se detecta una anomalía térmica, el sistema espera una segunda señal de confirmación antes de activar, si es necesario, la extinción automática mediante agua nebulizada. La actuación es siempre localizada, únicamente en la zona afectada, y cuenta con un sistema modular de bombeo.

Ensayos de fuego y adaptación al monumento

Alfonso Pomeda ha comentado que Marioff empresa cuenta con 40 años de experiencia en la protección de infraestructuras críticas, desde cruceros en alta mar hasta centros de datos, museos y patrimonio artístico. “Todo el sistema se basa en ensayos de fuego específicos para valorar cada uno de los riesgos del espacio a proteger”, señala.

El funcionamiento del sistema consiste en enfriar el fuego y las zonas colindantes, bloquear el calor radiante e inertizar el foco del incendio. El agua pasa de estado líquido a gaseoso, atacando directamente el triángulo del fuego. Ejemplos como Notre Dame o la Basílica de San Marcos avalan la eficacia de esta tecnología. Con esta intervención en la Mezquita-Catedral, España se incorpora al mapa de los grandes monumentos protegidos mediante estos sistemas avanzados.

En la Mezquita-Catedral se han realizado ensayos específicos para cubiertas de madera, fundamentales para el diseño del sistema. Tras un estudio técnico inicial centrado en las cubiertas altas —cimborio, crucero, presbiterio y coro—, el análisis se ha extendido al resto del edificio.

El proyecto se ha adaptado a la estructura hidráulica de la ciudad mediante dos conexiones que llevarán el agua a una cámara situada en el Patio de los Naranjos, a través de las puertas del Caño Gordo y de Santa Catalina. Desde allí, el agua será impulsada al sistema. Para ello, se han realizado trabajos arqueológicos previos, de carácter superficial, para garantizar que no se vean afectados bienes arqueológicos.

El equipo de restauración ha estudiado cuidadosamente la forma de llevar las conducciones hacia las zonas superiores, buscando siempre la máxima eficacia con el mínimo impacto visual, una de las principales dificultades en intervenciones de este tipo.

Inicio inminente de las obras

Las obras comenzarán de manera inmediata, con la construcción de las tuberías que aportarán el agua al sistema, una vez obtenidos los permisos correspondientes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se trata de trabajos especialmente delicados y sujetos a posibles imprevistos, ya que incluso las canalizaciones subterráneas superficiales requieren una intervención muy cuidadosa. No obstante, se prevé que los trabajos "se desarrollen en un plazo de meses", ha indicado Ruiz Cabrero, que no ha querido concretar cuántos.

El sistema permitirá descargar agua únicamente de forma localizada, evitando la propagación del incendio de una nave a otra. Además, se integra dentro del plan de autoprotección del monumento: ante una incidencia, se activa la llamada automática y se contacta con el 112, como ya ocurrió en agosto. La activación del sistema se realiza de manera automática a través del propio sistema de detección.