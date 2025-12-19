El aviso de la Guardia Civil sobre las balizas V16: "No sustituyen completamente a los triángulos de emergencia"

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores en España deberán llevar en su coche una baliza V-16 para señalizar que han parado en el arcén por una avería o un accidente. De esta forma, el conductor solo tendrá que colocar este dispositivo en la parte alta del vehículo, y al estar conectado con la DGT, recibirá asistencia.

Sin embargo, la Guardia Civil de Tráfico ha avisado de que las balizas V16 no son del todo eficaces en algunos casos. Por ello, aconsejan llevar también a bordo los clásicos triángulos de emergencia para aquellas situaciones en las que la efectividad del aparato puede verse reducida.

La advertencia llega después de un bombero valenciano acudiera al rescate de un coche accidentado en una curva y alertara, en un video en redes sociales, de la escasa visibilidad del destello de la baliza a plena luz del día. "O se señaliza bien 50 metros antes del coche o se puede tener un problema". "Esta bien como algo adicional, perdo adicional", ha indicado.

En qué situaciones se aconseja

La división de tráfico de la Benemérita también se ha posicionado a favor de mantener los triángulos. "Cuantos más elementos sirvan para señalizar un obstáculo, un accidente o una avería y nos proteja, mejor", ha indicado Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

En concreto, el Instituto Armado recomienda la utilización de las clásicas señalizaciones en estos casos:

Curvas.

Cambios de rasante.

En momentos de cambio de luz.

Posibilidad de quedarse sin pilas en la baliza.

Un peligro para los peatones

Estas reivindicaciones han soprendido a las asociaciones de automovilistas que ven en los triángulos un peligro para los peatones. "No es complementario. Los triángulos entrañan un riesgo enorme de que un peatón esté circulando por una vía por la que le pueden arrollar", ha afirmado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.

La Guardia Civil han puntualizado que lo único obligatorio a partir del 1 de enero es la V16. Este dispositivo sustituye a los triángulos porque son más seguros, aunque nada impide a los conductores seguir usándolos sin miedo a ser multados. Lo que sí recomienda es que se usen juntos "solo si se pueden colocar los triángulos con seguridad".

Multas de hasta 200 euros por no llevar la V-16

La sanción por no llevar la baliza V16 conectada será de 200 euros y no conlleva la pérdida de puntos. Eso sí, será necesario adquirir un modelo adecuado, debidamente homologado por la DGT que cumpla con las reglas establecidas: