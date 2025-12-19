Reacciones a la desocupación
Expertos de la ONU condenan el desalojo del B9 en Badalona y el "discurso estigmatizador" de las autoridades
"Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada", señalan los relatores de Naciones Unidas para la vivienda y para los migrantes
EFE
Los relatores de la ONU para el derecho a la vivienda y en defensa de los migrantes han condenado este viernes el desalojo de unos 200 migrantes del antiguo instituto B9 de Badalona, que consideran "una grave violación" de las libertades fundamentales, y han advertido de que estuvo acompañado de un "discurso estigmatizador" por parte de las autoridades que consideran "inaceptable".
"Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada" y también puede constituir un "trato cruel, inhumano o degradante", han señalado en un comunicado el relator de la ONU para la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, y su homólogo para los migrantes, Gehad Madi.
El desalojo vino acompañado de declaraciones de cargos públicos "que describían a todos los que vivían en el B9 como una fuente de inseguridad en la zona y los tildaban de delincuentes o violentos, sin aportar pruebas que lo demostraran", aseguran los dos expertos de Naciones Unidas.
Asimismo, han instado por ello a cesar esta retórica, y han señalado que "los migrantes se enfrentan a múltiples dificultades a la hora de acceder a una vivienda adecuada y las autoridades públicas deben esforzarse por combatir la discriminación, no por alimentarla".
"Fallos estructurales" que requieren "respuesta urgente"
También subrayan que el suceso se produce en un contexto de "falta de vivienda y condiciones de vida inseguras e inadecuadas", que muestran "fallos estructurales" que requieren "una respuesta urgente basada en los derechos, y desde luego no en más desalojos".
"A pesar de la frecuencia de estas situaciones, el Ayuntamiento de Badalona mantiene una política de no ofrecer alternativas de vivienda a los afectados", lamentan los relatores, que también alertan de que muchos de los desalojados no tendrán más remedio que buscar refugio de nuevo en otros asentamientos informales o acampar al aire libre.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
- Argentinos Juniors quiere fichar a Esteban Andrada y el portero trasladará la oferta al Zaragoza
- Un técnico acusado de favorecer a Forestalia propuso aprobar el proyecto de Mina Muga
- El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros
- La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
- Vandalismo y falta de inspectores: Zaragoza licita ocho millones extra para el mantenimiento de las zonas verdes
- Stellantis Figueruelas pisa el freno: la producción caerá en 40.000 coches en 2026 en plena reconversión industrial
- La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: 'Nuestra última partida