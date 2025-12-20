Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Hallan dos cadáveres en aguas de Cabrera

Los cuerpos, que al parecer eran de migrantes, fueron localizados y rescatados por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo el pasado jueves

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera en una imagen de archivo.

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera en una imagen de archivo. / DM

EFE

Palma

La Guardia Civil, en coordinación con Salvamento Marítimo, ha recuperado dos cadáveres que podrían ser de personas migrantes en aguas próximas Cabrera, por lo que serían 59 los recuperados en lo que va de año en Baleares, ha informado este sábado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves, cuando se activó al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y a Salvamento Marítimo tras recibirse el aviso del avistamiento de dos cuerpos en el mar. Los equipos desplazados a la zona localizaron y recuperaron ambos cadáveres, que muy probablemente corresponden a personas que navegaban en alguna patera.

Con estos hallazgos, ascienden a 59 los cuerpos sin vida recuperados este año en aguas cercanas a Balears. Desde el pasado 1 de enero han llegado 399 pateras a Baleares con al menos 7.380 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

