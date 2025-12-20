RESUMEN DEL AÑO
Las tendencias informativas que han marcado el 2025
A diario, los periódicos de Prensa Ibérica hemos publicado a lo largo de este 2025 decenas de noticias. Informaciones de todo tipo: exclusivas, últimas horas, reportajes, explicativas, opiniones, análisis, entrevistas… Acumuladas, estas noticias forman una mirada y una conversación: la mirada editorial de los profesionales del periodismo de Prensa Ibérica a la realidad de una sociedad compleja, cambiante, sujeta a transformaciones veloces, y la conversación que a diario proponemos a nuestra comunidad de lectores sobre esta sociedad.
En un solo día, miles de decisiones tomadas de forma colectiva impactan en esta conversación, le dan forma. Por nuestra parte, la del periodismo, son decisiones sobre qué publicar, cómo, cuándo, cómo distribuirlo. Por parte de los lectores, vosotros decidís que leéis y cómo lo leéis, si os interesa el texto bastante para llegar al final o con el titular tenéis suficiente, si lo compartís con vuestra comunidad en vuestras redes o lo guardáis para una lectura más reposada. Miles de decisiones de miles de personas en un día. Analizadas en un año, esta catarata de decisiones se traduce en estas cifras:
únicos
analizados
Con ayuda de la IA, la interpretación de estas cifras nos indican cómo ha sido nuestra conversación con vosotros este año, basada en datos de acciones reales: qué temas llaman más la atención, cuáles interesan más, cuáles son los principales argumentos.
Economía, Sanidad
y La Romareda: los
ejes que ordenan el
interés informativo
en Aragón
El análisis temático de millones de páginas vistas durante 2025 revela una pauta clara en el consumo informativo en Aragón: los lectores priorizan aquellos contenidos que conectan directamente con su estabilidad material, su salud y su identidad colectiva. Economía, sanidad y deporte —con el Real Zaragoza y La Romareda como símbolos— concentran los mayores volúmenes de atención, seguidos por política, movilidad urbana y vivienda.
A partir de los datos de consumo de los lectores de Prensa Ibérica, esta radiografía permite ir más allá del titular más leído y detectar las lógicas profundas que activan el interés: qué preocupa, qué interesa, qué información se necesita.
1. Aragón mira al campo y al trabajo: la economía lidera el interés informativo
La economía y el empleo encabezan la conversación informativa en Aragón en 2025, con un protagonismo claro del sector primario como columna vertebral del interés. Agricultura y ganadería concentran un elevado volumen de lectura cuando se cruzan con costes de producción, precios, PAC, exportaciones y crisis sanitarias. También genera picos importantes con los aranceles. El sector porcino actúa como un verdadero nombre propio colectivo y dispara la atención cada vez que entra en conflicto con el comercio internacional, como ocurrió con titulares del tipo «China impone aranceles del 20% al porcino aragonés», entre los más leídos del año.
En un segundo nivel aparece el empleo entendido desde sus consecuencias sociales. Las noticias sobre condiciones laborales, cierres empresariales y accidentes de trabajo humanizan los datos macroeconómicos y trasladan el impacto económico al terreno personal. La industria, con Stellantis como principal termómetro, y el comercio, como indicador del pulso de los barrios, refuerzan esta lectura. Plaza se consolida como símbolo logístico e Ibercaja como referente financiero, mientras que las grandes multinacionales y proyectos tecnológicos —Mercadona, Amazon o Microsoft— solo generan interés sostenido cuando se traducen en puestos de trabajo o inversiones tangibles.
2. La sanidad que más se lee es la de las enfermedades
La sanidad ocupa el segundo lugar en el ranking de interés, pero no desde una óptica estructural, sino emocional y clínica. Los lectores muestran una clara preferencia por los contenidos centrados en enfermedades y especialidades médicas, muy por encima de la gestión del sistema. El cáncer se consolida como el subtema más potente y constante del año, con lecturas profundas en noticias sobre síntomas, diagnósticos, tratamientos y testimonios personales.
A su alrededor se articulan otros focos de atención, como brotes infecciosos, avances médicos y relatos humanos que explican los picos de lectura registrados en casos de meningitis o salmonelosis. Las noticias sobre sanidad pública —listas de espera, saturación de la atención primaria— generan más interés cuando se narran desde experiencias concretas. La salud mental gana espacio de forma sostenida, mientras que la sanidad privada, con menor volumen, presenta altos índices de lectura completa, señal de un interés más reflexivo y selectivo. La audiencia es mayoritariamente femenina, con un 65% del total.
3. La Romareda y el Real Zaragoza marcan el pulso deportivo
El deporte en Aragón se articula casi de forma monográfica alrededor del Real Zaragoza, que concentra más del 70% del consumo deportivo. El interés trasciende los resultados y los banquillos para ampliarse en 2025 al proceso de transformación de La Romareda, convertida en uno de los grandes relatos deportivos y urbanos del año. Las obras del estadio se leen como un símbolo de renovación, identidad y proyección de ciudad.
Junto a este eje dominante, Casademont Zaragoza concentra la atención del baloncesto a través de éxitos y fichajes, mientras que el fútbol femenino, aunque con menor volumen, muestra una audiencia más fiel y cualitativa. Los contenidos de mayor carga emocional —fallecimientos, tragedias o homenajes— figuran entre los más leídos, confirmando que el deporte se consume también como relato humano.
4. Del liderazgo a la disputa: Sánchez, Azcón y un PSOE en transición
La política se lee en Aragón fundamentalmente a través de nombres propios y conflictos, más que mediante debates ideológicos. Pedro Sánchez es el actor más transversal y concentra picos de lectura especialmente cuando su entorno político y personal entra en el terreno judicial. Los casos vinculados a Ábalos, Koldo o Cerdán se consumen como disputas de poder con consecuencias reales sobre el Gobierno, las instituciones y los tribunales.
En el ámbito autonómico, el interés se focaliza en Jorge Azcón como principal figura en activo y en Javier Lambán, fallecido en 2025, cuya trayectoria genera una lectura de carácter memorialístico. El PSOE aparece como el partido más citado, en un contexto de crisis interna y transición con la llegada de Pilar Alegría, mientras que Vox dispara la atención cuando se asocia a bloqueos, exigencias o tensiones institucionales.
5. Cuando el bus frena, la audiencia acelera: la movilidad urbana domina la conversación
La movilidad interesa cuando altera la normalidad cotidiana, y el autobús urbano se consolida como el principal detonante informativo. Cambios de servicio, incidencias o anuncios estratégicos generan picos inmediatos de lectura, como ocurrió con informaciones sobre el fin de la tarjeta bus de Avanza tras más de dos décadas de uso.
El tranvía ocupa un lugar similar cuando registra averías o interrupciones, mientras que el taxi gana visibilidad en contextos de conflicto regulatorio. A este bloque se suman las alertas de la DGT, las incidencias ferroviarias —especialmente en la alta velocidad— y el aeropuerto de Zaragoza, que despierta interés ante nuevas rutas o refuerzos de conexión.
6. El impacto cotidiano del clima: del reciclaje a las danas
El cambio climático se convierte en tema de interés sostenido cuando conecta con el bolsillo y las rutinas diarias. Reciclaje, eficiencia energética, restricciones y costes asociados generan una lectura constante. Muy cerca aparecen los contenidos sobre medio natural, biodiversidad y sostenibilidad, con informaciones sobre conservación del territorio y transición ecológica.
En un segundo plano se sitúan los fenómenos climáticos extremos, que disparan la atención cuando provocan daño visible o riesgo inmediato, con las danas, granizadas y episodios de frío o calor extremo como principales detonantes informativos.
7. El apagón revela la fragilidad del sistema energético
El apagón eléctrico se consolida como uno de los hitos simbólicos del año. Concentra un muy alto interés al afectar a hogares, comercios y servicios esenciales. En el análisis aparece como un pico informativo transversal entre clima, seguridad, transporte y economía, y se lee como una advertencia sobre la fragilidad del sistema energético y la dependencia de infraestructuras críticas.
Su relevancia reside en el efecto que provoca: una percepción de vulnerabilidad estructural que prolonga la atención en piezas explicativas sobre la red eléctrica, la resiliencia del sistema y la adaptación a un contexto de clima extremo.
8. De Arcosur al Pirineo: los nuevos frentes de la vivienda en Aragón
La vivienda se consolida como uno de los grandes focos de interés, especialmente cuando se vincula a transformaciones urbanísticas y tensiones territoriales. Arcosur actúa como motor de lectura por su papel en el desarrollo urbano, los precios y el acceso a la vivienda. A ello se suman las informaciones sobre compraventa y alquiler, con el Pirineo como zona especialmente tensionada por la presión turística.
La okupación, los desahucios y la vivienda turística completan el bloque cuando se narran a través de conflictos concretos, reforzando la lectura social del problema.
9. Educación: de la selectividad a la FP y las oposiciones
La educación mantiene un interés estable, centrado en decisiones organizativas y cambios que afectan directamente a familias y alumnado. La selectividad, la universidad y la formación profesional concentran buena parte del consumo, junto a las oposiciones como puente entre educación y empleo. La audiencia es mayoritariamente femenina (71%).
Los relatos más sensibles, como el acoso escolar o el debate sobre el uso de pantallas en las aulas, generan lecturas profundas y sostenidas.
10. De Amaral y Bunbury al Pilar: la cultura como identidad compartida
La cultura se consume en Aragón a través de nombres propios y símbolos comunes. Música, literatura y cine concentran los mayores picos de lectura cuando ponen rostro al titular. Amaral y Bunbury funcionan como referentes generacionales que trascienden la agenda de conciertos, mientras que grandes eventos como el Vive Latino amplían el foco.
La basílica del Pilar actúa como eje simbólico y patrimonio vivo, con informaciones muy leídas vinculadas a su conservación y a su integración en la transformación urbana.
Sánchez, Trump
y la dana
(más allá de Mazón)
copan el interés
de 2025
El análisis de un año de noticias muestra que la atención de los lectores se centra también en noticias sobre cáncer, apagón, vivienda, empleo, movilidad, fútbol y las guerras.
¿Cuáles han sido los argumentos que han movido la conversación social en España en 2025? Los lectores de Prensa Ibérica han creado su propio balance al decidir qué y cómo leer las informaciones.
Pedro Sánchez marca la conversación, en un contexto muy polarizado entre PSOE y PP. Su nombre aparece en titulares concretos, pero los picos informativos se desplazan hacia su entorno más cercano: las noticias sobre su mujer y su hermano, con diligencias de jueces como Peinado, investigaciones internas y recursos ante instancias superiores. La política se mezcla con los casos judiciales y se consolida como uno de los grandes motores de lectura del año. Bajo ese paraguas se agrupan la trama Koldo–Ábalos, el papel de Santos Cerdán y las derivadas de los casos Begoña Gómez y hermano de Sánchez: el “sanchismo” funciona como uno de los ejes centrales. El interés también se extiende al resto de partidos, con Vox ganando peso en pactos y bloqueos, y a nombres propios como el novio de Ayuso o el fiscal general del Estado, que se cruzan en la misma narrativa de política judicializada.
La dana de València de 2024 marca un antes y un después y empuja a los lectores hacia las noticias de fenómenos climáticos extremos, no solo cuando hay lluvias torrenciales o inundaciones, sino también cuando se habla de responsabilidades, prevención y protocolos de emergencia. La pregunta “¿y si sucede en mi territorio?” se convierte en motor de interés, alimentada por la búsqueda de desaparecidos, la investigación a Mazón o el funeral por las víctimas. Cada nueva alerta, sea donde sea, se lee a la luz de aquel desastre.
Lo ocurrido en Valencia dispara la temática de cambio climático y transformación ecológica hasta el top 1 del interés en 2025. Bajo ese paraguas entran desbordamientos de ríos, alertas meteorológicas, olas de calor, episodios de sequía y contenidos sobre impacto en la vida diaria (reciclaje, restricciones, prohibiciones), sostenibilidad, contaminación y biodiversidad. El clima se consolida así como uno de los grandes focos del año, leído menos como teoría y más como algo que condiciona la rutina y exige respuestas.
Donald Trump no aparece en la conversación como un líder lejano, sino como un presidente cuyas decisiones sobre política comercial, energética y de defensa tienen consecuencias directas para España: afectan a sus exportaciones, a su seguridad y al lugar que ocupa en el nuevo orden mundial. Las noticias sobre el Gobierno de EEUU se leen como un termómetro de inestabilidad: detrás de cada anuncio late la idea de que Washington puede descolocar mercados, reforzar discursos populistas y obligar a Bruselas —y a Madrid— a reposicionarse.
Esa gran política se aterriza en historias muy concretas, con el campo español como primera línea del impacto: los aranceles a productos agroalimentarios se cuentan con nombres y apellidos —vino de Rioja, aceite cordobés, queso manchego, cereza aragonesa— y a través de bodegueros, cooperativas y pequeños empresarios que hacen cuentas sobre si seguir exportando o buscar otros mercados. En paralelo, ganan peso los argumentos sobre refuerzo de la industria armamentística y de defensa y sobre el empuje a políticas populistas
Los lectores convierten al cáncer como la palabra del año. Las especialidades médicas y enfermedades mandan con claridad en los argumentos, que se articulan alrededor de esa palabra que lo impregna todo. El cáncer aparece no solo ligado a sanidad, también a ciencia, igualdad, deporte e incluso cambio climático, y protagoniza algunos de los grandes picos de lectura del año cuando se trata de famosos o de alertas científicas. A su alrededor crece el interés por otras enfermedades, síntomas confusos, diagnósticos tardíos y virus muy contagiosos.
Estos temas se combinan con otros sobre el Sistema Nacional de Salud y la Sanidad Pública (con sus colapsos y problemas), la salud mental y el bienestar emocional (cada vez más leída por jóvenes) y, a más distancia, la sanidad privada.
En paralelo, se detecta una fuerte curiosidad por el miedo a enfermar, por envejecer mejor y por una mayor y más saludable longevidad.
El gran apagón que dejó sin luz a España y Portugal se ha convertido en un sobresalto este 2025 que, como la dana, se lee como advertencia y atraviesa categorías tan distintas como cambio climático, transporte, economía, seguridad ciudadana o vivienda. La historia arranca como un gran susto con una crónica de caos —mapas a oscuras, trenes parados, aeropuertos colapsados, hospitales en tensión— continúa como aviso de fondo sobre lo frágil que puede ser la red eléctrica y termina con la recomendación del kit de supervivencia. Los lectores buscan, primero, entender qué ha pasado y dónde y, segundo, comprender cómo funciona el sistema, qué falló y hasta qué punto puede repetirse.
La vivienda aparece como una preocupación sostenida durante todo el año, con un bloque potente de lecturas que mezcla precariedad vital y disputa por el espacio urbano. Los argumentos sobre okupación y la tensión entre vecinos y turistas centran buena parte del interés, aunque son los precios del mercado de compraventa y del alquiler lo que de verdad manda en la conversación: reportajes sobre propietarios que venden en lugar de renovar, el difícil acceso a la vivienda para sectores esenciales y testimonios de familias que huyen de ciudades como Barcelona porque ya no pueden permitirse vivir en ellas.
En el relato, la vivienda también se polariza. La okupación se asocia a inseguridad, frustración vecinal y vacío legal, mientras que los desahucios movilizan más la empatía. A ello se suman noticias sobre SAREB, grandes tenedores, pisos turísticos y barrios expulsados, que alimentan un discurso crítico sobre la falta de soluciones estructurales, junto a la vivienda turística y la gentrificación como elementos que agravan la tensión.
La economía que afecta al bolsillo de cada lector —empleo, pensiones, coste de la vida e impuestos— se convierte en un eje central de la conversación. Destaca el interés por todo lo que tiene que ver con el trabajo y sus condiciones (registro horario, horas extra, reducción de jornada), con figuras como Yolanda Díaz poniendo cara política a esa discusión. En paralelo, surge un segundo foco con los impuestos y la fiscalidad, con menciones a Hacienda y a la Agencia Tributaria. Son contenidos que se mueven entre economía, sanidad y política, pero giran en torno a la misma duda: la sostenibilidad del sistema y el valor de una vida de trabajo.
La atención se desplaza después al sector primario y al sector terciario. Del campo atraen las historias de agricultores, ganaderos y pescadores arruinados por cambios de subvención, plagas, danas o vaivenes del mercado; en los servicios, el foco se pone en bares, restaurantes, comercios, hoteles y en las quejas de sus trabajadores. El interés por el turismo tiene una doble vertiente: como destino vacacional y de descanso, y como factor de tensión en barrios y ciudades por la masificación y los pisos turísticos.
En la conversación, el transporte se lee con matrícula de coche. Tanto en las informaciones sobre las carreteras como en las de movilidad urbana, el vehículo privado aparece como el gran protagonista del año: atascos interminables, sustos en autopistas, cambios de sentido polémicos, nuevas zonas de bajas emisiones, guerras de carriles bici y patinetes, restricciones de acceso al centro o modificaciones en líneas de bus y metro que obligan a replantearse el trayecto diario. El lector quiere saber qué le espera mañana al salir de casa: si podrá aparcar, cuánto tardará en cruzar la ciudad o si una obra o un corte le va a arruinar la jornada.
El tren, en cambio, ocupa un papel mucho más discreto en la lectura: las noticias sobre la alta velocidad y cercanías aparecen, pero no marcan el ritmo de la temática. Retrasos encadenados, averías, cambios de horarios o nuevas conexiones generan indignación puntual, pero no logran desbancar al coche como eje central del relato. Alrededor de estos dos polos se ordenan el resto de temas: infraestructuras de transporte y movilidad, tráfico aéreo, transporte marítimo, urbanismo, movilidad urbana a pie o en bici .
El deporte se lee a través de nombres propios y del fútbol como el gran rey, al acaparar en torno a seis de cada diez páginas vistas. De Lamine Yamal irrumpiendo como estrella precoz a los últimos capítulos de Rafa Nadal y el asalto definitivo de Carlos Alcaraz. Pero también es escenario de casos que salpican a las cúpulas y uno de los más comentados es el de Rubiales y Jenni Hermoso. Y de un rosario de tragedias —jóvenes futbolistas, hijos de entrenadores, pilotos y exjugadores fallecidos— que convierten muchas noticias deportivas en relatos de duelo.
El fútbol femenino, el baloncesto, el motor y el tenis completan el ecosistema, donde mandan las historias humanas y los sobresaltos: entrevistas a veteranos como Fernando Romay, accidentes que marcan carreras y gestas individuales que se cuelan en el top de lectura. En conjunto, pesan menos las clasificaciones que los relatos que ponen cara —y escudo— a victorias, crisis y ausencias.
Las guerras y los conflictos bélicos emergen con fuerza y se leen atravesados por una preocupación de fondo: la seguridad exterior de España. Buena parte de las noticias más vistas giran en torno a Ucrania, Gaza e Irán, pero aterrizan en escenas muy concretas que activan esa sensación de riesgo: la Armada interceptando un submarino ruso frente a Baleares, aviones militares sobrevolando el espacio aéreo español, destructores con base en Rota que se despliegan en el Mediterráneo o confesiones de mercenarios españoles que han combatido en el frente. Cada movimiento de tropas, cada maniobra de la OTAN o cada aviso de Estados Unidos se interpreta no solo como geopolítica, sino como un posible cambio en el escudo que protege las fronteras españolas por mar y por aire.
Ese tablero global se completa con el foco en la población civil y en la diplomacia, especialmente en Gaza y Oriente Próximo, y con un debate creciente sobre el modelo de defensa europeo.
Opinión
Titular opinión tendencias
La crueldad, la brutalidad y el desprecio por el débil y el adversario cotizan al alza en la conversación pública
Un reportaje multimedia de Prensa Ibérica
Textos: Marian Navarcorena y David Guardado.
Infografías: Ricard Gràcia y Nekane Chamorro.
Dirección: Joan Cañete.