Del carril de emergencia a la baliza V16: las nuevas normas de la DGT para 2026

El comienzo del 2026 va a traer una serie de modificaciones que afectarán a todos los conductores en España. Aparte de la obligatoriedad de usar la polémica baliza V16, también entran en vigor otras normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) que cambiarán la forma de conducir de numerosos conductores, tanto en la ciudad como en vías interurbanas. Las modificaciones van desde las restricciones de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones en algunas ciudades como Zaragoza hasta la universalización del cinturón de seguridad.

De sobra conocida es la obligatoriedad de portar la baliza V16 conectada y usarla en caso necesario. Este nuevo dispositivo de señalización para marcar la posición de un vehículo inmovilizado en una vía ha generado tanta conversación en los últimos meses que el resto de las novedades han pasado inadvertidas para la mayoría. Los expertos de Alquiber, la empresa líder en el alquiler de vehículos mediante la fórmula del renting flexible, han pensado que no está de más conocer todos los cambios y repasar estas nuevas normas.

Nuevas normas de conducción para 2026

Cinturón de seguridad para todos. En 2026, el uso del cinturón de seguridad adquiere obligatoriedad universal en la ciudad. Hasta ahora, taxistas, repartidores y profesores de autoescuela estaban exentos de utilizarlo durante el desempeño de su labor. En unos días, ellos también estarán sujetos a las mismas normas que los demás.

Adelantamiento a vehículos detenidos en la calzada por avería. Cuando vayamos circulando y encontremos un vehículo inmovilizado que ocupe parte de nuestro carril, deberemos adelantarlo reduciendo la velocidad 20 km/h por debajo del límite máximo de la vía y manteniendo una separación lateral de 1,5 metros.

Carril de emergencia. La primera vez que lo vimos fue en vídeos virales a través de las redes sociales. Y nos gustó tanto que empezamos a replicarlo en nuestras carreteras. Ahora, la DGT ha decidido convertirlo en norma: en retenciones en autovías y autopistas, los coches del carril derecho se desplazarán a su derecha y los del izquierdo, a la izquierda, para facilitar la creación de un carril central por el que puedan circular los vehículos de emergencia.

Cambios en el teórico del carné de conducir. A partir del 1 de enero, los exámenes teóricos de la DGT incluirán vídeos de percepción del riesgo para evaluar la capacidad de reacción ante situaciones reales de tráfico y riesgo en carretera. Esta medida, inspirada en modelos de éxito de otros países europeos como Reino Unido y Francia, obligará al aspirante a analizar el vídeo y decidir cómo actuaría ante situaciones peligrosas, como un peatón que cruza de forma inesperada, un vehículo averiado en el arcén o condiciones meteorológicas adversas. El objetivo es acabar con el modelo tradicional de memorizar exámenes tipo test y obligar a las autoescuelas a enfocar la formación en la aplicación práctica de la normativa y en la anticipación de riesgos.

Restricciones zonas ZBE

Nuevas restricciones de acceso a las zonas ZBE. En 2026, todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes (y todas las ínsulas) ya deberán tener implementada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el acceso a la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes. Esta medida afecta a más de 149 municipios, en los que se concentra casi la mitad de la población de nuestro país.

La nueva normativa para este año se basa principalmente en la etiqueta ambiental de la DGT, por lo que afectará a la mayoría de los vehículos de gasolina anteriores a 2001 y los diésel anteriores a 2006. No respetar estas restricciones (las autoridades cuentan con cámaras de lectura de matrícula en estas zonas) conllevará multas de hasta 200 euros (reducidos a 100 por el pronto pago).

Las etiquetas B y C suelen tener acceso restringido a las zonas más protegidas, aunque pueden circular en el resto de la ZBE y entrar en ella si se dirigen a un estacionamiento autorizado. Los vehículos con etiqueta ECO y Cero, disfrutarán de acceso, circulación y estacionamiento sin restricciones y con grandes bonificaciones. No obstante, cada ayuntamiento establece sus propias normas dentro de su ZBE, por lo que las restricciones exactas pueden variar entre ciudades.