El truco desconocido por muchos para envolver los regalos de Navidad con la tabla de planchar

Envolver regalos puede ser todo un quebradero de cabeza, especialmente durante Navidad. A menudo el papel se arruga, se rompe o resulta difícil mantenerlo estriado mientras se corta, lo que puede generar frustración incluso en quienes más disfrutan del proceso de regalar.

Sin embargo, la creadora de contenido Claire Lee (@claire.lee44) ha compartido en TikTok un truco sencillo para facilitar la tarea de envolver regalos utilizando objetos habituales en casa, como una tabla de planchar, un palo de escoba y un par de perchas.

Así puedes envolver los regalos con objetos de casa

El secreto de este truco está en convertir la tabla de planchar en un soporte para el papel de regalo. La creadora de contenido coloca un palo de escoba paralelamente a la tabla y lo sujeta en cada extremo con dos perchas, creando una especia de eje que mantiene el rollo de papel elevado y estable mientras se trabaja.

Una vez colocado el rollo en el soporte improvisado, el papel se desenrolla con facilidad sobra la tabla, evitando arrugas y pliegues indeseados. Este sistema permite controlar mejor el material y facilita media y cortar la cantidad exacta que se necesita, sin que el papel se enrede o se rompa.

Este truco reproduce los sistemas que se usan en tiendas y talleres de empaquetado profesional, donde el rollo de papel se mantiene sobre un soporte giratorio para facilitar el corte y el enrollado. Con esta solución casera, cualquier persona puede obtener resultados similares sin invertir en equipos especiales.

Cómo medir y cortar el papel de regalo sin desperdiciar

Para evitar recortes innecesarios, lo ideal es colocar primero el regalo sobre el papel y desplazarlo hacia atrás hasta cubrirlo completamente. Luego hay que marcar mentalmente o con un pequeño doblez el exceso que se necesitará en los laterales al final, asegurándose de que el papel llegue justo a los bordes del regalo.

Luego, se utilizan tijeras afiladas o un cortador de regla para realizar un corte recto siguiendo la línea marcada. De esta manera, el papel se ajusta perfectamente al tamaño del regalo, reduciendo el desperdicio y facilitando el doblado y pegado posterior.