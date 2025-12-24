Uno de cada cinco pacientes que ingresa en la UCI de Trauma en Navidad ha consumido alcohol: "Incrementa claramente el riesgo"

Las lesiones por accidentes de tráfico y las caídas, cada vez más frecuentes en los mayores, siguen siendo las causas más comunes de ingreso en las Unidades de Trauma de la UCI. En Navidad, sin embargo, el alcohol está detrás de muchos de esos siniestros. Sobre todo en hombres. Son fechas de alta presión asistencial en todo el sistema -este año, en plena epidemia de gripe, con muchos hospitales colapsados-, tanto en grandes ciudades como en hospitales de tamaño medio. Lo explica el doctor Jesús A. Barea Mendoza, especialista en Medicina Intensiva de la UCI de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El doctor Barea es coordinador del Registro Español de Trauma Grave en UCI (RETRAUCI), impulsado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) desde 2015. Incluye a más de 20.000 pacientes, procedentes de más de 50 hospitales y colaboran más de 100 investigadores. La existencia de registros clínicos de calidad les permite "conocer con precisión cómo son nuestros pacientes, cómo evolucionan y cómo podemos mejorar su atención". También evaluar resultados, mejorar la organización asistencial y generar conocimiento científico, señala el también coordinador adjunto del Grupo de Neurointensivismo y Trauma de la SEMICYUC.

-¿Cuál es el perfil de los pacientes que ingresan en una UCI de Trauma en Navidad?

-El más frecuente es el de un varón, en torno a los 49 años, que sufre una caída o un accidente de tráfico, fundamentalmente relacionado con motocicletas o turismos. Aproximadamente uno de cada cinco presenta consumo de alcohol, lo que incrementa claramente el riesgo. Existe una relación muy estrecha. La proporción es mayor durante los fines de semana y periodos festivos. Son pacientes con una elevada gravedad clínica: cerca de la mitad requiere ventilación mecánica y, uno de cada cinco, necesita transfusión de sangre, lo que refleja la complejidad de los cuidados.

-Además del alcohol, ¿están otras sustancias detrás de esos siniestros?

-Aunque tradicionalmente se ha puesto el foco en el alcohol, hoy sabemos que otras drogas también juegan un papel importante, tanto en los accidentes de tráfico como en caídas, precipitaciones y situaciones de violencia interpersonal. Por ello, es fundamental insistir en los mensajes de prevención. Son fechas para celebrar y disfrutar, pero siempre con responsabilidad. El objetivo es claro: volver a casa sano para poder seguir celebrando. Además, no debemos olvidar que estos días suponen una carga asistencial elevada para los hospitales, no solo por el trauma, sino también por el aumento de infecciones respiratorias como la gripe.

-¿Cuáles son las causas del trauma? ¿Hay variaciones respecto a otras épocas del año?

-Las caídas y los accidentes de tráfico siguen siendo las causas más frecuentes de ingreso en UCI de Trauma. En los últimos años, destaca el papel creciente de los vehículos de movilidad unipersonal, como los patinetes eléctricos, que en muchos casos producen lesiones de gravedad comparable a las de los accidentes de moto o coche. También se han asociado estos vehículos a un consumo importante de tóxicos. Los mecanismos pueden variar según la época del año y los hábitos sociales, pero el impacto clínico sigue siendo muy relevante.

-¿Hay un aumento de ingresos en los días clave de Navidad?

-El trauma está muy relacionado con los estilos de vida y la actividad social. Durante los periodos vacacionales aumentan los desplazamientos y el tiempo de ocio, lo que se asocia a un mayor riesgo de sufrir accidentes. En general, los traumatismos se distribuyen a lo largo de todo el periodo navideño, más que concentrarse en días concretos.

-¿Cómo se organizan las UCI de Trauma durante las fiestas?

-No existen refuerzos extraordinarios específicos por Navidad. Las UCI se organizan para mantener el mismo nivel de atención y complejidad asistencial todos los días del año, garantizando al mismo tiempo el descanso de los profesionales. Los pacientes que ingresan en una UCI de Trauma requieren atención inmediata, altamente especializada y continua, independientemente de la fecha o del día de la semana.

-¿Cuál sería la estancia media en UCI de estos pacientes?

-Depende fundamentalmente de la gravedad del traumatismo y de la cantidad de soporte vital que necesita cada paciente. Aunque durante las fiestas navideñas pueden variar los mecanismos del trauma o su frecuencia, la gravedad global se mantiene, por lo que no se observan diferencias significativas respecto a otras épocas del año. En las UCI trabajamos con pacientes críticos los 365 días del año, y la complejidad de los cuidados no depende del calendario.