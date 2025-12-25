Solidaridad
Mansour Konte, de héroe de la dana a vivir bajo un puente en Málaga: ''Necesito ayuda''
El joven que rescató a una mujer durante las lluvias de 2024, y fue nombrado Rey Baltasar en 2025, lleva diez meses malviviendo en el puente 'Muelle Heredia' sin trabajo ni ningún tipo de ayuda
Chaima Laghrissi
Mansour Konte, el joven que rescató en Málaga a una mujer atrapada en la calle por las inundaciones provocadas por la dana en 2024, lleva diez meses viviendo debajo de un puente.
El joven de 20 años originario de Guinea Conakry es solicitante de asilo y llegó a España hace tres años por la peligrosa 'ruta canaria', una de las más arriesgadas para los migrantes.
Hace un año, Mansour recibió una mención de honor por su actuación durante la dana por parte del Ayuntamiento de Málaga, reconociendo su heroísmo y el acto de solidaridad en un momento de gran adversidad.
Este reconocimiento se sumó a su posterior nombramiento como Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga en enero de 2025, un honor que se le otorgó por su valentía y dedicación.
Su heroicidad se vio recompensada con diversas ofertas de trabajo, pero lo que parecía un nuevo y mejor comienzo fue el inicio de su pesadilla.
Decidió dejar Málaga e irse a Madrid tras aceptar una oferta laboral: "Me prometieron que tendría casa, trabajo y una nómina", recuerda Mansour. Pero al llegar a Madrid, la realidad fue muy distinta: "Me pagaban 120 euros al mes. Cuando en realidad el salario acordado era de 1.500 euros por el trabajo que realizaba en la instalación de paneles solares", asegura.
No solo le pagaban mucho menos de lo que se le había prometido, sino que también le negaron el alojamiento: "Dormía en la calle", relata el joven.
Después de varios meses de angustia, Mansour decidió regresar a Málaga, pero la situación no mejoró: "Llevo diez meses en el Puente del Carmen, también conocido como el Puente Muelle Heredia, en la calle. Hace mucho frío, llueve y todo se moja".
"Necesito ayuda"
En su lucha por sobrevivir, Mansour ha contado con la ayuda de Leticia, una malagueña solidaria que le ofrece algo de comida, la posibilidad de ducharse y le da algunos trabajos para ayudarle a mantenerse.
A pesar de su difícil situación, Mansour no ha perdido la esperanza. “Ojalá me ayuden desde el Ayuntamiento o desde alguna entidad. Lo estoy pasando muy mal. Estoy tratando de salir adelante”, asegura, con la mirada llena de deseos de un futuro mejor.
