Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: "Ya hemos exonerado casi 23 millones"

"Esta Navidad queremos parar un momento para daros las gracias. A quienes ya habéis conseguido dejar atrás vuestras deudas, por confiar y permitirnos acompañaros en un nuevo comienzo. Y a quienes estáis aún en el proceso, por vuestra paciencia, vuestra valentía y por no rendiros". Es el mensaje de aliento que lanzan Los Morancos desde Libres de Deuda, el despacho que pusieron en marcha en 2023 y facilita a personas con problemas económicos acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Hoy celebran que han conseguido exonerar (cancelar) "casi 23 millones de euros" a numerosas familias, detalla a EL PERIÓDICO Juan Manuel Jiménez López de Lemus, director jurídico del despacho.

El proyecto más personal de los hermanos Jorge y César Cadaval sigue yendo como un tiro. Han confesado en distintas ocasiones que están muy contentos. A modo de agradecimiento, y en las redes de su despacho, Los Morancos felicitan las fiestas navideñas dirigiéndose a quien ha vivido, y a quien todavía lo vive, el duro proceso de cancelar sus deudas y comenzar una nueva etapa.

Una vida más tranquila

"Sabemos que no ha sido un camino fácil, pero cada paso que dais es un paso hacia una vida más tranquila, más libre y con más futuro. La Navidad también es eso: esperanza, calma y la certeza de que las cosas pueden cambiar", señala la famosa pareja de cómicos que, en febrero, volverán a Madrid con su nuevo espectáculo, "Bota a Antonia".

Libres de Deuda facilita a quien lo necesite -y, por supuesto, cumpla los requisitos que exige la normativa- acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, aprobada en España el 25 de julio de 2015 y que entró en vigor el 26 de julio del mismo año. Se ha implementado en varios países para proporcionar a las personas físicas (particulares) y autónomos una vía para acabar con su insolvencia económica y sobreendeudamiento. Busca otorgar la posibilidad de comenzar de nuevo y reestructurar las deudas, evitando así la declaración de quiebra o bancarrota.

"Desde todo el equipo de Libres de Deuda, os deseamos unas fiestas llenas de serenidad, apoyo de los vuestros y confianza en lo que está por venir. Seguimos a vuestro lado, hoy y en el nuevo año, para que 2026 llegue con menos preocupaciones y muchas más oportunidades", reflexionan los hermanos Cadaval en su felicitación navideña, dirigida a los clientes del despacho que, con sede en Sevilla, echó a rodar hace más de dos años.

Durante este tiempo, y con datos facilitados en septiembre por Libres de Deuda, han atendido más de 10.000 consultas; a 650 clientes y, casi a punto de acabar 2025, el equipo ha conseguido exonerar (cancelar) cerca de 23 millones de euros. Autónomos arruinados, jubilados que han pagado las deudas de sus hijos, gente que ha perdido su casa y, pese a ello, ha seguido pagando al banco...

Entre sus últimos casos resueltos, el de Encarni Martín, que atravesaba una situación de insolvencia por un negocio de su exmarido

Las situaciones atendidas durante este tiempo son muy diversas. Entre sus últimos casos resueltos, el de Encarni Martín, que atravesaba una situación de insolvencia por un negocio de su exmarido, a quien Libres de Deuda ha conseguido exonerar 2.500.000 euros y en solo cinco meses.

Las respuestas de esos clientes a los buenos deseos navideños del despacho que comandan no se han hecho esperar. "Gracias por todo vuestro apoyo y logro de liberarme de mis deudas. Esto ha sido un gran alivio"; "el 2025 no se me va a olvidar porque gracias a vosotros empiezo una nueva vida" o "gracias por ayudarme a empezar una nueva etapa con tranquilidad", son ejemplos de las muestras de cariño.

Una nueva vida

En 2023, este diario desvelaba que los hermanos Cadaval se habían embarcado en una nueva empresa muy alejada de su proyección pública como humoristas. Contaban entonces que eran los socios y creadores de un proyecto en el que, a través de un equipo de abogados que ellos mismos habían seleccionado, buscaban un nuevo comienzo para quienes estaban ahogados por las deudas a través de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Desde el primer momento, dejaron claro que no eran solo la imagen de la aventura, como puede suceder en otros casos en los que conocidos bufetes contratan a personajes famosos para temas similares. Que el proyecto era suyo y estarían muy encima de él. Además, que sería un proceso transparente. En la web del despacho, figuran las tarifas que deben pagar los clientes por llevarles su caso.

"Somos muy limpios y muy claros, muy objetivos a la hora de hacer las cosas. El equipo -del despacho- hace un filtro buenísimo porque, como tú sabes, hay gente que a lo mejor no dice realmente la verdad, de lo que debe o lo que no. Nosotros no somos una ONG. Estamos facilitando un trabajo y estamos dando confianza", admitía César Cadaval en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO. Además, confesaba emocionado: "Hemos hecho feliz a mucha gente, que es lo más importante y lo que más nos preocupa: que la gente salga del atasco".