El director de la DGT se sincera sobre la polémica baliza V16: "El objetivo no es multar. No es para recaudar"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha salido al paso de la polémica generada en torno a la obligatoriedad de las balizas de preseñalización V16, que sustituirán definitivamente a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026. “El objetivo no es multar, es una mejora en seguridad vial”, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Navarro ha insistido en que la implantación de este dispositivo será progresiva y flexible, y que durante un tiempo razonable la labor policial será informativa, no sancionadora. “Cuando hay una novedad, la policía es flexible. No va directamente a multar”, ha recalcado, descartando además campañas específicas para controlar si los conductores llevan la V16, tal y como nunca se hizo con los triángulos.

Pere Navarro en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Eso sí, ha advertido de que, en caso de una infracción o control rutinario, los agentes podrán solicitar la baliza V16, junto con la documentación habitual del vehículo. Navarro también ha querido desmentir uno de los bulos más extendidos: la DGT no geolocaliza a los conductores. “No sabemos de quién es la baliza, ni la matrícula, ni el modelo del coche. No nos interesa”, ha afirmado, aclarando que el IMEI solo sirve como certificación del dispositivo.

"Bajar a colocar el triángulo es muy peligroso"

Las balizas V16 homologadas están conectadas al sistema DGT 3.0, lo que permite avisar a otros conductores, navegadores y paneles informativos de la presencia de un vehículo detenido hasta a un kilómetro de distancia, algo que el triángulo no puede hacer. “Esto permite levantar el pie del acelerador y reducir riesgos”, ha subrayado.

Un triángulo de emergencia en una imagen de archivo / SERVICIO ESPECIAL

El director de Tráfico ha recordado que cada año mueren unas 25 personas atropelladas tras bajar del coche por una incidencia, lo que motivó la búsqueda de una alternativa más segura. “Bajar a colocar el triángulo es muy peligroso. Con la V16 no hace falta salir del vehículo y además tiene iluminación”, ha explicado.

Navarro ha pedido no guiarse por el precio a la hora de comprar una baliza: “No hay que ir a por las más baratas. Es un elemento de seguridad”. El triángulo dejará de ser obligatorio, aunque podrá seguir llevándose, y ha recordado que el chaleco reflectante sigue siendo obligatorio fuera del vehículo.

La DGT considera este cambio un avance en seguridad vial, alejado de cualquier objetivo recaudatorio, y avanza que en el futuro llegarán nuevos dispositivos conectados para mejorar la protección en carretera.