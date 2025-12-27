Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 27 de diciembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 27 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 08, 12, 16, 17, 40 y 46. El número complementario es el 03 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1470149 premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para 2026 con Ryanair, Wizz Air, Volotea y Binter
- El grupo aragonés Verbena entra en concurso de acreedores para 'garantizar su continuidad' y asegura que no afecta al empleo
- Esta es la carta que millones de pensionistas recibirán de la Seguridad Social en solo unos días
- Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio
- El nuevo rol principal de Juan Forcén en el Real Zaragoza y el tiro por la culata con la presidencia de Jorge Mas
- Ya hay sustituto para el antiguo McDonald's del Carrefour del Actur: 'Es una pasada
- Vox escenifica su cambio de estrategia en Zaragoza y no apoyará los presupuestos de Natalia Chueca