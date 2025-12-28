Emergencias pide precaución por las lluvias y advierte de algunos desbordamientos en Alicante

El temporal de lluvia que afecta a la Comunitat Valenciana está dejando las precipitaciones "más intensas" en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera y han provocado ya desbordamientos de algunos barrancos --como Barxeta y la rambla de Abanilla en Orihuela--, además de obligar a emitir una alerta en el cauce del Segura y estar muy pendientes de la evolución del río Vaca.

Así lo ha expuesto el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, que ha presidido esta mañana una reunión de coordinación ante el episodio de lluvias.

Valderrama ha recordado que desde las 07.00 horas está decretada una alerta naranja en toda la provincia de Valencia y, posteriormente, una alerta amarilla en la provincia de Alicante y en la zona sur de la provincia de Castellón.

Durante la mañana, el hecho "más relevante" es la declaración de una alerta roja en el cauce de Segura provocado por las lluvias que están ocurriendo en la provincia de Murcia. La Confederación Hidrográfica del Segura ha procedido al desembalse del canal de Crevillent y se ha avisado a todas las poblaciones que podrían estar afectadas (Orihuela, Albatera y Crevillent).

El titular de Emergencias del Consell ha especificado que "las lluvias más intensas se están produciendo actualmente en la Safor y la Ribera, en concreto en municipios como Simat de la Valldigna, Carcaixent, l'Alcúdia y Guadassuar". Esto también se asocia, ha puntualizado, a un incremento del río Vaca, "que puede producir problemas en los cauces y barrancos asociados".

Respecto a las carreteras, ha manifestado que hay que tener mucha precaución en la A-7, donde se está registrando algún embalsamiento de agua en el que ya se está actuando. Además, ha avisado de la posibilidad de que haya granizo pequeño, como ocurrió también en la provincia de Málaga, en la A3, fundamentalmente en la zona de Buñol, Requena y Utiel.

De todo ello, se está informando a través de los indicativos de la Jefatura Provincial de Tráfico, ha incidido Valderrama, que ha insistido en la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar vados y barrancos, alejarse de zonas inundables, ríos, y barrancos, aunque estén secos o circulen con poca agua, porque puede ocurrir una avenida.

Desalojan a ocho personas en Benferri

El conseller ha comentado que no hasta ahora no se han comunicado muchas incidencias y la "más importante", trasladada por la Guardia Civil, es un desalojo de unas ocho viviendas con carácter preventivo en el municipio de Benferri, en Alicante.

Valderrama ha remarcado que la situación climatológica "augura que podemos tener lluvias intensas fundamentalmente hasta las seis o las siete de la tarde pero pueden continuar hasta las 00.00h, cuando es previsible que el aviso naranja pase a amarillo". "Pero tenemos que estar todos atentos", ha insistido.

El conseller ha destacado la colaboración entre las instituciones y ha agradecido su presencia a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en la reunión con todos los servicios esenciales que intervienen en las emergencias.

Por su parte, Bernabé ha agradecido al representante del gobierno autonómico la convocatoria y ha apuntado que previamente ha mantenido un encuentro con la Dirección General de Protección Civil, del Ministerio del Interior.

La delegada ha ratificado la afección en las áreas en la Safor y la Ribera, con lluvias muy intensas acompañadas de granizo. Por ello, se han puesto en funcionamiento "todos los paneles informativos de la DGT para que las personas que van por la carretera puedan tener la información en tiempo real". Se ha referido a "alguna zona de embalsamiento de agua por el granizo en la zona de l'Alcudia, Carlet y Massalavés".

Bernabé: "Puede haber crecidas repentinas"

La delegada ha recalcado que la previsión esta tarde es que llueva también en la zona de la Hoya de Buñol, lo que supone, "efectivamente, zonas de cabeceras de cuencas y de barrancos que van a generar un desplazamiento de correntías de agua en zonas de ramblas que probablemente van secas, pequeñas y cortas, y que tienen la posibilidad de crecidas repentinas".

"Por lo tanto, es importante y así yo también se lo he trasladado al conseller, la necesidad de que todos los municipios de las zonas estén alertados y advertidos para que haya un seguimiento y observación de esas ramblas y cauces para estar pendientes de su crecimiento. Como saben, los umbrales son de nivel naranja y, por lo tanto, vigilaremos todos los organismos", ha subrayado.

Por último, ha agregado que en la A-3, donde esta tarde hay previsión de que esa intensidad de lluvias y de tormentas sea abundante en la zona de Buñol, el refuerzo de Guardia Civil de Tráfico estará con las unidades en esa zona para atender a posibles situaciones que se puedan dar.