Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en el naufragio del barco de Indonesia

Las autoridades de Indonesia han anunciado este lunes el hallazgo del cuerpo de la niña española de 12 años que viajaba junto a su familia en la embarcación hundida en Labuan Bajo, en el Parque Nacional de Komodo, según confirmó a EFE una fuente de la agencia de rescate Basarnas.

"La familia dijo que es el cuerpo de Lia", explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

"El Equipo Conjunto de Búsqueda y Rescate ha encontrado un cuerpo presuntamente víctima del hundimiento del barco a motor Putri Sakinah en aguas cercanas a la isla de Padar, Labuan Bajo, (en la provincia de) Nusa Tenggara Oriental", ha afirmado la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia a través de Facebook.

Imágenes transmitidas por medios indonesios muestran el momento en el que su madre, Andrea Ortuño, identificó el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia, donde abrió la bolsa en la que habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según un comunicado anterior de Basarnas, un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles y una balsa de los rescatistas acudió esta mañana al lugar.

Fathur Rahman, el oficial que coordina la misión de búsqueda, apuntó en una nota que el cadáver fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, en la ciudad de Labuan Bajo.

En ese momento, el oficial no aportó detalles sobre la nacionalidad de la víctima, pero sí indicó que se trataba de una mujer, precisar su edad.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

Los rescatistas, a los que se suman barcos de la Policía y buceadores profesionales, iniciaron este lunes la cuarta jornada de búsqueda.

Al operativo se unió elunes ste el barco KN Puntadewa de Basarnas, con 27 tripulantes, incluidos tres expertos buceadores, que se suman a los 70 efectivos desplegados previamente.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas cercanas a la isla de Padar -este de Indonesia- alrededor de las 20.30 del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.