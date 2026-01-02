La borrasca Francis amenaza las cabalgatas de Reyes

La borrasca Francis que amenaza con fuertes lluvias y nieve en cotas bajas de amplias zonas peninsulares está obligando a reprogramar las cabalgatas de Reyes, según han anunciado algunos ayuntamientos del sur y sureste peninsular, mientras que otros consistorios han preparado planes alternativos a la espera de la evolución meteorológica.

Andalucía

El Ayuntamiento de Málaga ha cancelado o modificado las cabalgatas de los distritos de la ciudad, aunque la principal, prevista para el lunes 5 de enero, mantiene su previsión inicial, sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

Varios ayuntamientos de la provincia de Almería han adelantado los desfiles de los Reyes Magos a la tarde del sábado, una decisión a la que podría sumarse otros municipios ante las previsiones climatológicas.

Huércal de Almería, Vera, Carboneras, Albox y Garrucha han sido los primeros que han reprogramado actividades y han adelantado las cabalgatas a este sábado, mientras que en la capital, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha considerado "prematuro" tomar una decisión definitiva este viernes a la espera de conocer con mayor exactitud el inicio de la tormenta. Vázquez ha explicado que el equipo de gobierno está "buscando alternativas" que pasan por un posible cambio de hora o la posibilidad de trasladar la celebración a un recinto cubierto. En cualquier caso, ha lanzado un mensaje de tranquilidad: "Los niños tienen Reyes, seguro".

Comunidad Valenciana

El municipio valenciano de Oliva ha cancelado la cabalgata, aunque sí se mantiene la llegada al Club Náutico y un acto de bienvenida para los niños por la tarde. Xàtiva aplaza la cabalgata al mismo martes, día de Reyes, a las 12 horas, para garantizar la seguridad de los asistentes. No obstante, sus majestades llegarán un día antes y visitarán el hospital, la Escoleta infantil y la residencia Solimar, para después ir al Gran Teatre para la recepción oficial.

En Algemesí, el programa de actos se traslada a un recinto cerrado, el Pavelló 9 d'octubre. En Cullera, la cabalgata se celebrará el 6 enero, aunque los Reyes Magos visitarán el día 5 la Residencia de Personas Mayores y la Asociación de Necesidades Especiales de Cullera (ÀNEC) y, posteriormente, serán recibidos en la Casa de la Cultura, en un acto abierto al público, para recibir las llaves de la ciudad.

Murcia

Cartagena ha adelantado la cabalgata al sábado, mientras Murcia y Lorca mantienen la cita para la tarde del próximo lunes. No obstante, el Ayuntamiento de esta última tiene un plan alternativo bajo techo por si llueve.

En Molina de Segura se prevé la salida el día 5, pero si tuviera que suspenderse por la borrasca Francis, habrá una recepción en el Ayuntamiento. El Consistorio de San Pedro del Pinatar ha convertido el desfile en una fiesta estática en el polideportivo y el de San Javier ha organizado una recepción en el centro cultural Príncipe de Asturias. En La Manga del Mar Menor se traslada a un pabellón deportivo.

Castilla-La Mancha

Ciudad Real ya tiene todo preparado para la cabalgata, un desfile previsto para la tarde del 5 de enero con un séquito de más de 700 personas, aunque la edil de Festejos, Mar Sánchez, ha confirmado que existe un plan alternativo en caso de lluvia. No obstante, todo apunta a que hará frío pero no lloverá.

Castilla y León

Por el momento, no se han comunicado cambios en horas ni fechas de las cabalgatas, aunque en Ávila, adonde Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán en tren, estarán muy pendientes de las previsiones meteorológicas, que auguran nieve para lunes y martes. El Ayuntamiento recomienda utilizar "vestimenta y calzado adecuados" para acudir a ver el desfile.

Cataluña y Madrid

La Generalitat ha activado una prealerta, que se podría alargar hasta el 5 de enero, ante la previsión de nevadas en cotas superiores a los 200 metros en Lleida y las Terres de l'Ebre.

En Madrid, el servicio 112 ha enviado una comunicación a los ayuntamientos ante la previsión de nevadas y el descenso de las temperaturas, y recuerda la necesidad de adoptar medidas preventivas por los desplazamientos y eventos masivos.