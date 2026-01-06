Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién 8FMarcotranReal ZaragozaUrgencias de tardeDelcy Rodríguez VenezuelaLotería del Niño
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud

En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo

Salvamento marítimo encuentra un cayuco en Canarias.

Salvamento marítimo encuentra un cayuco en Canarias. / Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha localizado este martes un cayuco a unas 14 millas al sur de La Gomera con 170 personas a bordo, entre las que se encuentran una mujer y dos menores en mal estado de salud, informaron a EFE fuentes de la sociedad estatal.

En total viajan en la embarcación diez menores, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.

En las labores de asistencia al cayuco participan la Salvamar Mizar de Salvamento Marítimo y la embarcación Río Tajo de la Guardia Civil.

⁠Además el helicóptero Helimer 201 se encuentra sobrevolando la zona, por si hiciera falta evacuar a alguna persona de las que navegan a bordo de la embarcación, añadieron las fuentes.

Asimismo fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 han informado a EFE de que la embarcación arribará al puerto de San Sebastián de La Gomera previsiblemente hacia las 20:00 hora canaria de este martes. EFE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
  2. Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
  3. Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
  4. Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
  5. Los fichajes que el Real Zaragoza ha de darle a Rubén Sellés y la valiosa lección de Manolo González
  6. El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
  7. Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
  8. Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

La niña de 13 años herida grave tras un accidente de coche en Bujaraloz sigue ingresada en la uci

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario"

Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "El liderato está en nuestras cabezas, pero es secundario"

Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Manel Fuentes homenajeará a Bruce Springsteen este domingo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza

El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas

El temporal sigue 'congelando' Aragón: aviso naranja por bajas temperaturas en una decena de comarcas

La selección aragonesa cadete del gigante Keita se queda a las puertas de la final

La selección aragonesa cadete del gigante Keita se queda a las puertas de la final

Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud

Localizan un cayuco al sur de La Gomera con 170 personas, varias en mal estado de salud

Atención conductores: este es el día en el que comienzan las afecciones por las obras en la avenida Valencia de Zaragoza

Atención conductores: este es el día en el que comienzan las afecciones por las obras en la avenida Valencia de Zaragoza
Tracking Pixel Contents