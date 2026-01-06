TRAGEDIA
Muere una mujer en el incendio de una casa en Antequera (Málaga)
Los bomberos han rescatado a un hombre del inmueble
Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio de una casa en Antequera (Málaga) durante la madrugada de este martes, inmueble de donde los bomberos han rescatado a un hombre de 52 años, que ha sido evacuado al hospital de esa ciudad.
Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han informado de que el fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda, de dos plantas, situada en la Plaza Comercio.
Según han indicado desde el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el suceso se produjo sobre las 23:45 horas de este lunes, cuando los vecinos alertaron de la existencia de llamas en esa casa.
Al lugar se desplazaron efectivos de bomberos y de Policía Local y Nacional, además de los sanitarios del servicio de Emergencias Sanitarias 061, que certificaron el fallecimiento de la mujer en el inmueble siniestrado.
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- Estas son las listas electorales completas de todos los partidos de Aragón para el 8F
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido