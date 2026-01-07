Los padres del coruñés Diego Bello llegan a Manila para declarar en el juicio contra tres policías acusados de su muerte

Los padres de Diego Bello han llegado ya a a Manila (Filipinas) para declarar en el juicio contra tres policías acusados de su muerte.

Lo harán el próximo 16 de enero aunque, según ha explicado la propia madre, Pilar Lafuente, a Europa Press se encuentran ya allí porque tienen primero que hacer una declaración jurada y estar con los abogados "para ver cómo va a ser todo". La declaración está previsto que se inicie a las 08.30 horas del viernes --a las 01.00 horas de España--.

Por este crimen se juzga a tres policías, que senfrentan acusaciones de asesinato y suplantación de pruebas en relación con la muerte del joven, en enero de 2020, en la isla filipina de Siargao.

En junio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas negó la libertad bajo fianza de los tres policías acusados de matar al coruñés Diego Bello.

De acuerdo con la investigación, no hubo un enfrentamiento armado con el joven, como sostuvieron inicialmente los agentes. Además, el informe forense indica que Bello fue alcanzado por disparos mientras ya se encontraba en el suelo.

De hecho, la propia Comisión de Derechos Humanos de Filipinas rechazó los argumentos esgrimidos por los policías en relación a la muerte en el contexto de una operación antidroga. Todo ello en el marco de un trabajo en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación (NBI) filipina.

"No hay ningún informe nuevo", ha aseverado la madre respecto a los ya emitidos, entre ellos el del NBI que descartó que la muerte de Diego Bello estuviese vinculado al tráfico de drogas y a un operativo relacionado con esta cuestión, como sostuvieron inicialmente los acusados.

De hecho en el informe de la Comisión, de 2020, se descartaba esta cuestión en base a un análisis detallado de los hechos y de testimonios, considerando, entre otras cuestiones, que hubo una "violación" de los protocolos operativos y rechazando los argumentos de los agentes en relación a la forma en que se produjo la muerte del joven coruñés.