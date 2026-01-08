Sucesos
Muere una niña de cinco años en Huelva por una sepsis meningocócica fulminante
La Junta de Andalucía ha abierto el protocolo sanitario para estudiar el caso
Redacción
Una menor de cinco años, natural de Villablanca (Huelva), ha fallecido a causa de un cuadro fulminante de sepsis meningocócica, según ha confirmado la Junta de Andalucía, que ha activado el protocolo sanitario previsto para este tipo de casos.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva ha informado del fallecimiento y ha expresado su pesar por la muerte de la menor, trasladando sus condolencias y apoyo a la familia. Desde el equipo de Salud Mental se ha ofrecido asistencia psicológica a los familiares.
Tras conocerse el suceso, la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, activó de forma inmediata el protocolo sanitario correspondiente. Este procedimiento incluye la adopción de medidas preventivas, entre ellas la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han mantenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.
Por su parte, el Ayuntamiento de Villablanca ha expresado su “más profundo pesar” por el fallecimiento de la niña, ocurrido de manera repentina. “En nombre de toda la Corporación Municipal y del pueblo de Villablanca, trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor”, ha señalado el Consistorio en un comunicado.
