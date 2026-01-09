La madre de Miguel Moreno, el canario retenido en Venezuela: "Aún no lo acabo de asimilar; es mejor que lo cuente todo mi hijo"

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció ayer la liberación de varios presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Entre ellos se encuentra el canario Miguel Moreno, que recupera su libertad tras permanecer siete meses detenido. El joven, de 34 años y exredactor de LA PROVINCIA / DLP, se encontraba recluido en la cárcel de El Rodeo, cerca de la ciudad de Guatire. "Aún no lo acabo de asimilar del todo; es mejor que lo cuente todo mi hijo", explicaba ayer María Jesús, madre de Miguel, tras conocerse su excarcelación.

Junto con la liberación de este joven canario se produjeron también las de otros cuatro españoles: José María Basoa, de 35 años; Andrés Martínez, de 32 -ambos acusados de ser agentes españoles-; el valenciano Ernesto Gorbe; y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, que permaneció en cautiverio casi dos años. Moreno y el resto de excarcelados se encuentran a salvo en las instalaciones de la Embajada de España en Venezuela, desde donde Miguel pudo hablar ayer por teléfono con su familia. Según informó el Ministerio de Exteriores, regresarán a España hoy a mediodía con el acompañamiento de la Embajada del país en Caracas. El titular del Ministerio, José Manuel Albares, pudo comunicarse de manera personal con cada uno de ellos.

Las liberaciones se producen en un contexto de fuerte escalada de la tensión política tras la operación militar lanzada por Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con las capturas del presidente venezolano, el también líder chavista Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, y con su posterior traslado a Nueva York para responder ante la Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Según Jorge Rodríguez, la medida supone "un gesto para avanzar en la búsqueda de la paz" en el país en un momento de máxima presión internacional sobre el régimen. La iniciativa, añadió, es "unilateral" -desde la parte de las autoridades chavistas-, y se ha interpretado como un paso más hacia la convivencia en Venezuela "sin distinción de tintes políticos". El presidente de la Asamblea Nacional agradeció la mediación y apoyo de varios actores internacionales, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero -a quien el PSOE canario y el ministro Ángel Víctor Torres le atribuyen un papel "clave" en la excarcelación de Miguel Moreno-; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y las autoridades de Catar, así como a diversas instituciones del Estado venezolano por su colaboración.

Tras el anuncio de las excarcelaciones -la primera autorización en este sentido del gabinete que ahora timonea Delcy Rodríguez bajo la tutela de Donald Trump-, el Gobierno de España expresó su satisfacción: "Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", afirmó Pedro Sánchez.

Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, se puso a disposición de la familia de Miguel y expresó su "alegría" por acabarse el cautiverio del joven canario tras más de 200 días retenido en Venezuela."Imagino la felicidad de su familia, a la que mando un fuerte abrazo", agregó el jefe del Ejecutivo regional.

La detención de Moreno se produjo el pasado junio después de que el buque ‘cazatesoros’ N35, en el que navegaba junto a otros ocho tripulantes, fuera interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que alegó que la embarcación operaba en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país y realizaba investigaciones sin autorización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó al N35 de "sospechoso", mientras que la tripulación sostuvo siempre que su objetivo era un pecio de la II Guerra Mundial.

Desde el 19 de junio, la familia del periodista grancanario -que pidió ayuda consular, recurrió a Naciones Unidas y se reunió el pasado 23 diciembre con Pedro Sánchez junto con otras familias de presos políticos- no sabía de su paradero. El navío fue interceptado cuando se encontraba a 44 millas náuticas de la línea de base recta, dentro de la ZEE de Venezuela, con proyección hacia el Delta Amacuro, un área estratégica para la defensa de los recursos naturales del país caribeño.