La Guardia Civil advierte a los conductores aragoneses: esto es lo que debes hacer si un agente te saca una bandera amarilla

El respeto a las normas de circulación y el conocimiento de todas las señales de tráfico son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. En los últimos años, la concienciación de los conductores ha ido en aumento a la hora de salir a la carretera, especialmente en épocas como el invierno, cuando la nieve, el hielo o la lluvia pueden comprometer la estabilidad y control de los vehículos.

A ello se suma la necesidad de prestar atención no solo a las señales verticales u horizontales, sino también a las indicaciones directas de los agentes de tráfico, que prevalecen siempre sobre cualquier otra señalización cuando circulamos tanto en vias urbanas como interurbanas.

Una señal poco conocida

Aunque no es habitual, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil que patrullan en moto pueden llevar una bandera en la parte trasera. Este elemento forma parte de un código de colores que se utiliza para alertar a los conductores cuando se ha producido algún incidente en la vía.

Los agentes emplean banderas de distintos colores para comunicarse de forma clara y rápida con los conductores. / EL PERIÓDICO

Estas banderas son especialmente útiles en tramos donde la visibilidad es reducida o en situaciones en las que es necesario advertir con antelación de un riesgo en la carretera.

El significado de las banderas de la Guardia Civil

Los agentes emplean banderas de distintos colores para comunicarse de forma clara y rápida con los conductores. Dependiendo del color, se informa de un tipo de situación concreta:

Bandera roja : indica que la carretera está cortada. Es habitual verla en pruebas deportivas, como vueltas ciclistas o eventos que se desarrollan en carreteras convencionales y secundarias.

: indica que la carretera está cortada. Es habitual verla en pruebas deportivas, como vueltas ciclistas o eventos que se desarrollan en carreteras convencionales y secundarias. Bandera verde : señala que la vía vuelve a estar abierta y que ya es posible circular con normalidad.

: señala que la vía vuelve a estar abierta y que ya es posible circular con normalidad. Bandera amarilla: es la más común en situaciones de riesgo. Advierte a los conductores que deben extremar la precaución ante la proximidad de un peligro, como un accidente, un obstáculo en la calzada o condiciones meteorológicas adversas.

Además de las banderas, los agentes pueden acompañar estas indicaciones con señales manuales para reforzar el mensaje. Por ejemplo, el brazo levantado en vertical indica a los vehículos que deben detenerse, mientras que el movimiento del brazo arriba y abajo se utiliza para pedir a los conductores que reduzcan la velocidad.

Conocer y respetar estas señales de tráfico no solo es obligatorio, sino que puede ser de gran utilidad para evitar un accidente o verse implicado en una situación de riesgo en la carretera.