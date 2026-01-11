Muere a los 29 años Miren García, la joven de Girona que compartía su lucha contra el cáncer en redes sociales.

Miren García Franch, una joven de Girona de 29 años con cáncer que mostraba a través de las redes sociales su lucha diaria contra la enfermedad, murió este sábado. Una última publicación de la familia en su cuenta de Instagram, donde iba colgando vídeos, fotos y comentarios de todo el proceso, confirma el fatídico desenlace: “eras, eres y serás única para nosotros. Ahora ya tenemos un ángel más en el cielo”.

García se había hecho popular en las redes por sus ganas de vivir y de luchar contra la enfermedad. Además, su caso había aparecido en la última edición de La Marató de TV3, el mes pasado, precisamente dedicada a la lucha contra el cáncer. Allí la joven explicaba que tenía la enfermedad “desde los dos años, y he vivido toda la vida con ello”, pero mostraba su optimismo vital: “no es fácil y creo que todavía me queda, pero sé que, cueste lo que cueste, tarde o temprano saldré adelante”.

En el vídeo expone que padece desde los dos años un leiomiosarcoma (un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en el tejido muscular liso, que se encuentra, por ejemplo, en el sistema digestivo, el sistema urinario, los vasos sanguíneos y el útero), aunque no recordaba aquella primera etapa, y que “veintitrés años después volvió a aparecer”. Habla también de sus padres (“para mí lo son todo”) por el apoyo que le han dado siempre y detalla que “este segundo cáncer me ha ayudado a ser más positiva, a aprovechar la vida al máximo, a hacer cosas con las amigas, a viajar, que es uno de mis hobbies preferidos”.

Su día a día, su lucha constante contra la enfermedad, se podía seguir a través de diferentes publicaciones en Instagram. Empezó a compartirlo en las redes “porque necesitaba liberarme, desahogarme, y empecé a explicar que estaba en el hospital, qué había hecho, qué me había pasado…”.

A partir de ahí mucha gente empezó a seguirla, e incluso había quienes le escribían y se ponían en contacto para animarla: “me dicen ‘qué bien, Miren, me das la fuerza que necesito’. Saber que puedo ayudar a otras personas que pasan por mi situación es algo que me alegra y me hace sentir muy contenta”.