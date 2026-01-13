Comunicado del autor
La última biografía de Julio Iglesias se revisará y reeditará tras el escándalo de abusos sexuales
Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación
Laura Estirado
La última biografía de Julio Iglesias se va a "revisar" y "reescribir" después de las gravísimas acusaciones de abusos y agresiones sexuales contra el cantante que se detallan en una investigación periodística de elDiario.es y Univisión que ha salido a la luz este martes.
En un comunicado conjunto del autor de 'El español que enamoró al mundo', Ignacio Peyró (Madrid, 1980), y la editorial Libros del Asteroide, donde hace un año se publicó dicho título, explican que están "consternados" ante tales informaciones y dejan claro su repulsa ante las supuestas agresiones. En la biografía se describe al cantante madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso.
"Ante la exclusiva publicada hoy por elDiario.es sobre las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan a Julio Iglesias, Libros del Asteroide e Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', reciente crónica vital del artista, queremos expresar nuestra profunda consternación", describe la nota.
Nueva edición
A continuación, prosigue: "Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto. Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", continúa la nota.
Por último, tanto la editorial como el autor aseguran condenar "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas".
Peyró, director del Instituto Cervantes en Roma -antes lo fue del de Londres-, ha explicado a este diario que nunca llegó a contactar con Iglesias. Lo intentó en dos ocasiones por vías formales pero nunca obtuvo respuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- Willy Agada, opción sobre la mesa del Real Zaragoza para ser el 9 de este enero
- La intrahistoria del macabro secuestro en Garrapinillos: un asesino en casa, el 'lapsus' en TikTok y una testigo en Nochebuena
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- El impacto revolucionario de Rubén Sellés y las discusiones del club sobre su fichaje que cambiaron el destino del Real Zaragoza
- La transformación física del Real Zaragoza: Sellés, el cambio por la fuerza
- La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029
- La afición del Real Zaragoza, loca con Sellés: 'Nos ha devuelto la vida y la esperanza, está callando muchas bocas y va a salvarnos