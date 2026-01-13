Por qué media España está colgando sus llaves viejas en la terraza: un método espiritual para decir adiós a la gran plaga del aire

Las llaves viejas se suelen quedar abandonadas en un cajón sin que la gente se acuerde cuál es la puerta que en su momento abrían. Un simple cambio de cerradura en tu casa o comprar un nuevo candado para la bicicleta provoca que las llaves antiguas queden sin uso. Para no tener un trasto más perdido por cualquier rincón de tu casa, media España se ha sumado a la nueva moda de colgarlas en el balcón o terraza con una simple función más que interesante y efectiva.

Se trata de una práctica muy habitual en toda Europa que acaba de llegar a nuestro país y promete expandirse por todas las terrazas a máxima velocidad. El motivo por el que las personas están colocando sus viejas llaves en los balcones es muy útil: espantar a las aves que están acostumbradas a posarse como las palomas. Unos animales muy molestos que se convierten en un auténtico quebradero de cabeza para las comunidades de vecinos.

Las palomas crean muchos problemas en los edificios / PIXABAY

Las palomas anidan muy fácilmente en cualquier hueco existente en un edificio. Varias de las aves se acostumbran a acabar su habitual ruta por la ciudad en el balcón, barandilla o tejado de cualquier casa y lo llenan de excrementos, restos de plumas e incluso parásitos. Además, estos animales, conocidos popularmente como las ratas del aire, pueden provocar problemas de salud e incluso transmiten enfermedades como criptococosis o salmonelosis por culpa de los numerosos excrementos. Los edificios también sufren daños materiales obstruyendo los canalones y deteriorando la infraestructura. También crean un problema estético de difícil solución.

Así debes hacerlo

La moda de colocar las llaves viejas en el balcón ha llegado a España para quedarse con el objetivo de espantar las palomas. Las llaves vibrarán con el aire y su tintineo asustará a las aves que decidirán reposar en otra zona del edificio. También ayudará a echar de la zona a los animales el propio reflejo del sol en el metal de las llaves cumpliendo la misma función que los míticos discos de vinilo que se pusieron de moda hace ya un tiempo.

Una pareja de llaves colgadas en un balcón / PIXABAY

Otro motivo que lleva a las personas a colgar las llaves viejas en su terraza es el significado espiritual. Las creencias populares aseguran que las llaves viejas están llenas de buena vibra porque guardan historias y recuerdos que sirven para atraer la buena suerte a todas las personas que residen en la casa. El mejor método para colgar las llaves en tu balcón es colocar la herradura dentro de una cuerda y atarla de lado a lado de la terraza para evitar de una forma eficaz que las palomas hagan de ella su hogar.