Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores

El año 2026 acaba de comenzar y millones de trabajadores en España ya miran el calendario con un objetivo claro: organizar sus vacaciones cuanto antes. Con la rutina laboral de vuelta en la mayoría de las empresas, conocer los festivos y los días libres se ha convertido en una prioridad para quienes quieren viajar, conciliar o simplemente descansar.

Para muchos empleados, planificar las vacaciones no es solo una cuestión personal, sino también económica. Enero y febrero son los mejores meses para reservar viajes, ya que hoteles y aerolíneas ofrecen precios mucho más bajos que se disparan conforme se acerca el verano. Sin embargo, esta planificación depende de un factor clave: que la empresa confirme las fechas de vacaciones con antelación.

Aquí es donde surgen muchos conflictos laborales. Algunas empresas retrasan durante meses la confirmación de las vacaciones o incluso las niegan cuando faltan pocos días para disfrutarlas. Lo que muchos trabajadores no saben es que esta práctica puede ser ilegal según el Estatuto de los Trabajadores.

Varias personas subidas a un avión en sus vacaciones / PIXABAY

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones

El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores regula de forma clara el derecho a las vacaciones. La ley establece que el calendario de vacaciones se fijará en cada empresa y que el trabajador deberá conocer las fechas que le correspondan al menos con dos meses de antelación al inicio de su disfrute.

Esto significa que la empresa no puede comunicar las vacaciones a última hora ni modificarlas de forma unilateral sin causa justificada. El objetivo es que el trabajador pueda organizar su vida personal, familiar o incluso un viaje sin incertidumbre.

Además, el Estatuto de los Trabajadores recuerda que el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas nunca puede ser inferior a treinta días naturales, salvo mejora recogida en el convenio colectivo. Ninguna empresa puede reducir este mínimo legal.

Varias hamacas en la playa / PIXABAY

¿Puede la empresa obligar a coger las vacaciones en verano?

Otra duda frecuente es si la empresa puede imponer que las vacaciones se disfruten en un periodo concreto, como los meses de verano. La respuesta es clara: el periodo de vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre empresa y trabajador, respetando lo que indique el convenio colectivo.

En caso de desacuerdo, la ley establece una solución rápida. Será la jurisdicción social la que determine las fechas de disfrute y su decisión será irrecurrible, lo que refuerza la protección del derecho al descanso.

Por qué es clave conocer tus derechos laborales

En un contexto de precios elevados y dificultad para conciliar, conocer lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre las vacaciones es fundamental. Las vacaciones no son un privilegio concedido por la empresa, sino un derecho laboral básico que debe respetarse.

Planificar con antelación, revisar el convenio colectivo y exigir el cumplimiento de la ley es la mejor forma de evitar conflictos y disfrutar plenamente de los días libres en 2026.