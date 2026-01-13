La UE cambia las normas: todos los conductores europeos tendrán el mismo carnet de conducir y nuevas reglas a partir de 2028

Europa avanza hacia un espacio más unificado, no solo en términos económicos y sociales, sino también en aspectos cotidianos como la conducción. Actualmente, en el continente hay más de 250 millones de personas con carnet de conducir, y la movilidad de los ciudadanos se ha incrementado en los últimos años, con desplazamientos frecuentes entre países por trabajo, turismo o estudios.

En este contexto, la Comisión Europea presidida por Ursula Von der Leyen considera que existen desigualdades y vacíos legales como que un conductor tenga retirado el carnet en un país y pueda seguir conduciendo en otro. Y es que aunque un coche circule por la misma carretera europea que otro y todos los conductores respeten normas básicas de tráfico, cada país gestiona los permisos de conducción de manera independiente, estableciendo sus propios plazos de renovación, requisitos médicos e incluso criterios distintos para la retirada de puntos por sanciones graves.

Bruselas planea modernizar y unificar el permiso de conducir en todos los Estados miembro con la entrada en vigor de una nueva directiva, prevista para 2028. Esta reforma, en fase de negociación, supondría un cambio significativo en España, que tendría que adaptar su sistema actual a un carnet de conducir europeo con normas homogéneas para todos los conductores de la Unión Europea.

Imagen de archivo de un conductor en un vehículo. / EP

Estos son los cambios que se avecinan

Entre las medidas que plantea la UE para este nuevo carnet de conducir europeo destacan:

Carnet de conducir digital : podrá llevarse en el móvil y será válido en todos los Estados miembro. Esta iniciativa busca agilizar los controles, reducir trámites administrativos y adaptar el sistema a los estándares digitales actuales.

: podrá llevarse en el móvil y será válido en todos los Estados miembro. Esta iniciativa busca y adaptar el sistema a los estándares digitales actuales. Reconocimiento automático de sanciones graves : las retiradas y suspensiones del permiso tendrían efecto en toda la UE, evitando que un conductor sancionado en un país pueda eludir la medida al cruzar la frontera.

: las retiradas y suspensiones del permiso tendrían efecto en toda la UE, evitando que un conductor sancionado en un país pueda eludir la medida al cruzar la frontera. Criterios comunes para la renovación : se establecerán normas uniformes, especialmente a partir de cierta edad, aunque por ahora no se habla de límites concretos.

: se establecerán normas uniformes, especialmente a partir de cierta edad, aunque por ahora no se habla de límites concretos. Medidas para conductores noveles: periodos de prueba más estrictos durante los primeros años de experiencia al volante, con controles y restricciones más claros para reducir riesgos.

Un carnet de conducir. / EL PERIÓDICO

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

Al tratarse de una directiva europea, primero deberá ser aprobada y luego adaptada a la legislación nacional de cada país. La fecha límite fijada por la UE es 2028, aunque algunas medidas podrían comenzar a aplicarse de manera progresiva a partir de 2026, dependiendo del calendario de implementación de cada Estado miembro.

En cualquier caso, se trata de una reforma histórica del sistema de permisos de conducir en Europa, que apunta hacia una mayor armonización, digitalización y seguridad vial en todo el continente.