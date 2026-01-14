El aviso de la DGT sobre la nueva señal horizontal dientes de dragón: este es su verdadero significado.

Según los informes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 52 % de los atropellos mortales a peatones se producen en travesías y zonas urbanas. Reducir la siniestralidad mediante mejoras en la señalización y la iluminación de las vías es una prioridad para las autoridades, que buscan nuevas fórmulas para reforzar la seguridad de los usuarios.

Desde hace un par de años, el Ministerio de Transportes del Gobierno de España viene experimentando con nuevas señales viales para mejorar la seguridad en las carreteras, invitando a los conductores a reducir la velocidad mediante efectos ópticos creados con señales horizontales pintadas sobre la calzada.

La advertencia de la DGT

Entre estas señales figuran los dientes de dragón, una marca vial todavía desconocida para algunos, pero cada vez más habitual en las carreteras españolas. Aunque no sea frecuente verlas en todas las vías, es importanto conocer su significado.

De hecho, la DGT lanza una advertencia al respecto: un error común en los exámenes de conducir es creer que esta señal solo avisa “por si acaso”, cuando en realidad se trata de una señal que obliga a actuar, es decir, a reducir la velocidad y extremar la precaución. Su incumplimiento puede acarrear sanciones.

Así es la nueva señal dientes de dragón de la DGT

Los dientes de dragón son señales horizontales, pintadas sobre la calzada, que pueden aparecer al inicio de una travesía o de un tramo de carretera dentro de un casco urbano. Se trata de un punto crítico desde el punto de vista de la seguridad vial, ya que concentra una parte importante de la siniestralidad por atropellos a peatones.

Consisten en una marca con forma de triángulos, similares a una dentadura, pintados a ambos lados del carril por el que se circula. También pueden encontrarse junto a pasos de peatones, en puntos negros de las carreteras o en tramos con una alta concentración de accidentes.

Así es la señal dientes de dragón de la DGT. / RACE

La principal función de los dientes de dragón es advertir al conductor de que debe reducir la velocidad en un punto donde el límite máximo permitido cambia.

Conforme se avanza a través de esta marca vial, el tamaño de los triángulos aumenta, lo que produce un efecto óptico: el conductor tiene la sensación de que el carril se estrecha, lo que provoca que aminore la marcha de forma instintiva.

Otras señales para reducir la velocidad

Una función similar cumplen otras señales horizontales con las que la DGT viene experimentando en los últimos años y que ya son habituales en otros países de Europa, como las líneas de borde quebradas.

Se trata de líneas pintadas de forma regular en tramos de unos 30 metros, cuyo significado es muy parecido al de los dientes de dragón. Su función es avisar al conductor de que se aproxima a un paso de peatones, un colegio u otro lugar de riesgo, indicando que debe reducir la velocidad y circular con mayor precaución.