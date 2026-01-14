Indalencio Candel, experto en movilidad de la DGT: "La baliza V16 conectada se ve a un kilómetro de distancia"

La baliza V16 se ha convertido en el tema más polémico en este inicio de 2026. Desde el 1 de enero es obligatorio que los vehículos utilicen este dispositivo de emergencia como sustituto a los clásicos triángulos en caso de la inmovilización de un vehículo en la calzada. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmó a finales de 2025 que la Guardia Civil no iba a multar por un periodo de tiempo amplio por no llevar la famosa baliza V16 que ha generado debate desde que se hizo oficial su obligatoriedad.

El presidente de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, ha repetido en multitud de ocasiones el motivo que llevó al organismo a hacer obligatoria la baliza V16 y despedirse de un clásico como los triángulos de emergencia. Con la implantación de la V16, se quiere reducir un 10% las muertes por atropellos en las carreteras españolas.

Y es que este dispositivo de señalización obligaba al conductor a abandonar el vehículo para colocarlo a aproximadamente veinte metros de distancia. Durante este pequeño trayecto a pie que se tenía que hacer con el chaleco reflectante, el conductor se arriesgaba a ser atropellado por otro vehículo que circulaba por la carretera. Según los datos de la DGT, 25 personas mueren al año por bajar de su vehículo para colocar los triángulos.

Un triángulo de señalización / SERVICIO ESPECIAL

La primera polémica que nació en redes sociales al conocer la obligatoriedad de la V16 es que cuando este dispositivo está activado se envía la ubicación exacta a la plataforma DGT 3.0. La DGT afirma que los datos son anónimos, pero hay muchos usuarios que ya han publicado en diferentes plataformas de internet incluso mapas con la localización de los vehículos que tienen activas la baliza V16.

El segundo apartado muy controvertido es que la DGT solamente aceptaba unos modelos específicos de balizas V16 obligando a los conductores a ir al mercado a comprar algunos modelos muy caros. Y por último, hay multitud de vídeos en redes sociales de vehículos parados en el arcén de la carretera con la baliza V16 activada y no se consigue distinguir si está o no con la luz encendida.

Mapa de las balizas a tiempo real en España. En color naranja, las activas; en negro, las recientes / mapabalizasv16.es

"Es mucho más seguro que andar por la carretera"

Indalencio Candel, experto en movilidad de la DGT, ha querido responder a la crítica de muchos conductores sobre la falta de visibilidad de la baliza V16 activada en las carreteras españolas. "La baliza V16 conectada permite ser vista hasta una distancia de mil metros en condiciones óptimas. Cierto es que en nuestras carreteras tenemos curvas, cambios de rasantes, condiciones climatológicas adversas, como puede ser la nieve, la niebla o la lluvia, que harán que esta distancia sea menor".

Por otro lado, el jefe del área de Gestión de la Movilidad de la DGT ha querido realzar la importancia de no tener que salir del vehículo para colocar un dispositivo de seguridad. "Se considera que es mucho más seguro colocar una baliza desde el interior del vehículo antes que estar andando por nuestras carreteras con el consecuente peligro de atropello", continúa Candel.

Por último, la DGT sigue trabajando en avances sobre movilidad con la baliza V16 como principal insignia. "Se está trabajando en el concepto de visibilidad virtual. La baliza manda una señal a los Centros de Gestión de Tráfico, que podrá ser utilizada por nuestros equipamentos ITS y mandada a los navegadores de los vehículos. Con ello se informará a mayor distancia desde donde está el incidente en la vía", concluye Candel.