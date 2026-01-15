La DGT advierte del riesgo de conducir con la ITV caducada pese a tener cita: multas de 200 euros
Aunque existen dudas sobre si es posible circular con la revisión caducada pero con una fecha programada para pasarla, la ley es clara
Todos los conductores temen el momento de pasar la ITV, aunque se trata de un trámite imprescindible para poder circular legalmente por la vía pública. Sin embargo, las revisiones de la DGT no siempre resultan favorables y, en algunos casos, es necesario reservar una nueva cita tras reparar los desperfectos detectados en el primer intento.
La situación puede volverse crítica si ya se ha superado la fecha de caducidad de la ITV. El plazo depende de la antigüedad del vehículo:
- Los primeros cuatro años está exento de inspección.
- Entre los 4 y los 10 años, debe pasarla cada dos años.
- A partir de los 10 años, la ITV es anual.
Si no se acude a la inspección antes de que finalice el plazo, se considera que el vehículo circula con la ITV caducada. En cualquier momento, un agente de tráfico puede dar el alto y solicitar la documentación y, si la ITV no está en regla, esto puede dar lugar a una sanción.
¿Se puede conducir con la ITV caducada si hay cita previa?
Existe la falsa creencia de que es posible circular con la ITV caducada siempre que se tenga una cita reservada para pasarla. Muchos conductores se preguntan qué ocurre en estos casos y si pueden ser multados si las autoridades les piden la documentación.
La legislación es muy clara: no se puede circular con un vehículo que no tenga la ITV en vigor, aunque exista una cita programada. Tener fecha para la inspección no exime al conductor de cumplir la normativa ni evita una posible sanción.
Esta duda se arrastra en parte desde la pandemia, cuando se concedió una moratoria temporal para pasar la ITV debido a las restricciones de movilidad. Sin embargo, esta medida finalizó con la vuelta a la normalidad, por lo que ya no está en vigor.
Sanciones de 200 euros
Actualmente es difícil olvidar la cita para pasar esta inspección, ya que suele avisarse con un mes de antelación, incluso mediante carta postal,. Además, todos los vehículos llevan la pegatina en el parabrisas con el mes y año de caducidad. Aun con todo, pueden producirse despistes, especialmente en coches que se usan de manera ocasional.
Las multas por circular con la ITV caducada ascienden a 200 euros, y pueden llegar a 500 euros si el retraso supera el año. Asímismo, conducir un vehículo con la ITV desfavorable o negativa también conlleva una sanción de 500 euros.
