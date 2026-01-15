La Guardia Civil ya vigila el maletero de los aragoneses en busca de esta linterna prohibida: multas desde 600 euros

La Guardia Civil está realizando una nueva campaña de vigilancia en este comienzo de 2026 para comprobar si los vehículos llevan una versión de la baliza V16 aceptada por la Dirección General de Tráfico. Tal como confirmó este miércoles el presidente de la DGT, las autoridades correspondientes ya están multando con 80 horas por no llevar el polémico dispositivo que sustituye desde el 1 de enero a los triángulos de seguridad.

Durante este operativo, la Guardia Civil también puede encontrar con otros elementos ilegales como llaveros-navaja, linternas sin que el conductor sepa que está cometiendo una grave infracción. La Benemérita, al igual que la Policía Nacional, lleva varios meses subida a las nuevas tecnologías. Para llegar a más gente e intentar calar entre la población, la Guardia Civil se ha puesto las pilas en redes sociales donde ha compartido varios vídeos de algunas de las armas prohibidas que han incautado en diferentes operativos durante los últimos meses.

Muchas personas llevan en el vehículo distintos tipos de objetos como navajas o linternas que utilizan los conductores en caso de accidente. Y es que si te quedas tirado con tu vehículo en algún punto de la carretera quizás necesites la linterna para iluminar la zona para poder coger el chaleco reflectante o la propia baliza V16. Lo que muy poca gente sabe es que hay algunas linternas ilegales por diversos motivos como por ejemplo, ser considerada un arma.

Una linterna en una imagen de archivo / PIXABAY

"Puede ser peligroso"

La propia Guardia Civil compartió hace ya un tiempo un vídeo sobre una aparente linterna que esconde un táser. Y es que en cuanto enciendes la supuesta luz de la linterna, suelta una descarga eléctrica capaz de tumbar a una persona en un segundo. "Cuidado con lo que compras por Internet... puede ser peligroso", recuerdan las autoridades.

Hay otro tipo de linterna que también está prohibida en España. Son aquellos dispositivos láser que tanto se pusieron de moda hace unos años en los estadios de fútbol. Los aficionados rivales apuntaban con el láser desde la grada a la cara de los futbolistas para intentar dificultarles la visión. Los punteros láser de color verde están prohibidos en España en aeropuertos, espectáculos públicos y sitios públicos como calles, plazas o parques por lo que solamente se pueden usar dentro de una vivienda.

Una típica linterna encendida / PIXABAY

La multa por llevar la linterna

La linterna táser es un dispositivo que incumple el artículo 36.10 de la Ley de Seguridad Ciudadana donde se refleja la prohibición y exhibición de armas consideradas de carácter prohibido. "Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal", concluye.

La multa por llevar un arma prohibida como la linter táser es considerada grave y conlleva una sanción de 601 a 30.000 euros tal como recoge el artículo 39 de la Ley de Seguridad Ciudadana.