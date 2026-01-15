PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica

El mayor parque de atracciones del país y el segundo más importante de Europa, y una referencia para miles de aragoneses, cierra temporalmente su montaña rusa más querida y más emblemática. PortAventura World ha puesto en marcha un proceso de renovación parcial del Dragon Khan, la mítica atracción que nació en 1995 junto con el parque temático, aprovechando la celebración, el año pasado, de las tres décadas de vida.

El parque de atracciones de Salou y Vila-seca, empezó la semana pasada los trabajos de desmontaje parcial de la estructura de la montaña rusa roja, con el objetivo de alargar su vida útil y mejorar la experiencia de los visitantes. Se trata de una operación llamada 'retrack parcial', que significa varios cambios en la estructura. La operación, una de las más complejas que puede sufrir una atracción de estas características, conllevará la sustitución de las vías y los apoyos de los carriles, de varios metros de altura.

Concretamente, según ha informado el parque a través de sus redes sociales, Dragon Khan verá reformados de forma completa los tramos del 'vertical loop' y el 'cobra roll'. PortAventura señala que el cambio en la estructura estará hecho "este año", sin concretar más el calendario de finalización.

Una intervención "compleja"

Tal como explicó el director de Servicios Técnicos de PortAventura, Sergio Fraile, en una intervención el pasado mes de octubre, esta es una tarea de intervención "compleja y técnica que no habíamos hecho hasta el momento". La actualización será "completa" en los tramos mencionados, en unas declaraciones recogidas en el digital 'La Ciutat'.

Esta misma intervención se llevó a cabo hace poco en otra atracción del parque, la Estampida, cuando se cambiaron unas vías de acero de un tramo. Eso consiguió una experiencia más suave y cómoda para los usuarios de la atracción, algo que también se busca con la actualización del Dragon Khan. Esta renovación parcial se hace coincidiendo con el 30 aniversario del parque temático, el año pasado, así como el de la propia atracción, que nació con PortAventura.