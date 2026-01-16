Formación especializada
Sanidad publica las listas definitivas de personas admitidas al examen MIR: casi el 75% son mujeres
El Ministerio autoriza a los no admitidos a presentarse al examen MIR 2026 pero aclara que la corrección de dicha prueba quedará condicionado a un recurso de alzada
A última hora de la noche del jueves, el Ministerio de Sanidad ha publicado las listas definitivas de personas admitidas y no admitidas a las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada correspondientes a la convocatoria 2025/2026. El número asciende a 35.503, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. El 74,28% son mujeres, precisan desde el departamento que encabeza Mónica García.
En los últimos días, han sido varias las voces que han criticado el retraso en la publicación de esos listados. El proceso administrativo del examen de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2026 ha generado "una profunda preocupación" entre miles de aspirantes y organizaciones profesionales por lo que han calificado "como un caos organizativo sin precedentes en la tramitación previa a la prueba", han indicado desde el Sindicato Médico Andaluz o la Asociación MIR España.
Los admitidos
Con los datos aportados por Sanidad, en Biología, de 1.386 solicitantes, han sido admitidos 1.338 (48 personas han quedado fuera); en Enfermería, de 11.297 solicitantes, se ha admitido a 11.204 y 93 no lo han sido; en Farmacia, de 1.484 se ha admitido a 1.474 (no lo han sido 10 personas); en Medicina, de 17.545 solicitantes se ha admitido a 16.763 (782 aspirantes han quedado fuera); en Psicología, de 4.113 solicitantes se ha admitido a 4.016 (97 no han sido admitidos); en Química, de 306 se ha admitido a 301 y, en Física, de 413 a 407.
Pese al incremento del número de solicitantes, señala Sanidad, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior. Además, se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria, indica el Ministerio.
Las pruebas de acceso para las diferentes titulaciones están previstas para el 24 de enero de 2026. El llamamiento para el examen este año será a las 13.30 horas, para dar comienzo a las 14.00. Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión. La mesa y la sede de examen podrán consultarse en los listados definitivos de personas admitidas y no admitidas, publicados al efecto, indica Sanidad.
