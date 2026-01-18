La Guardia Civil sanciona este habitual objeto en el interior del vehículo en Aragón: "Multas de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos"

El Ayuntamiento de Zaragoza estima que la recaudación de 2025 estará en torno a los 12.000.000 euros por multas de tráfico, una cifra que se mantiene más o menos invariable de año en año. En el informe publicado por la organización de defensa de los conductores (AEA), la recaudación de la DGT en 2024 por multas fue de más de 500 millones de euros, la recaudación más alta de los últimos diez años.

El exceso de velocidad lidera el ránking de las sanciones impuestas por la DGT en 2024 con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 cada 3 infracciones, incrementándose en un 4,10%. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (599.202), conducir sin carnet, conducir utilizando el móvil (101.023), y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766).

Aragón fue la segunda comunidad autónoma en la que más se incrementaron las denuncias en 2024 respecto al 2023 (26,0%) solo por detrás de La Rioja (64,4%). Durante el año 2024, la DGT formuló en las carreteras aragonesas un total de 215.741 denuncias. Los infracciones más cometidas por los conductores en Aragón son las mismas que a nivel nacional: la más habitual es ser 'cazado' por un radar de velocidad fijo (111.295 denuncias) por delante de circular a más velocidad permitida y que te pille un radar de velocidad móvil (28.894).

¿Te pueden multar por llevar un ambientador en el coche?

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Esto implica que ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado a los conductores de que llevar algún objeto colgando colocado en el retrovisor puede suponer una distracción al volante ya que, este tipo de accesorio, puede interferir en la visibilidad del conductor durante la circulación y poner en riesgo la seguridad de las carreteras.

La DGT ha recordado que llevar objetos en el espejo retrovisor puede poner en peligro la conducción y, por tanto, ser motivo de multa. En el caso de los ambientadores u otros accesorios por norma general no están prohibidos. La sanción económica puede ascender hasta los 200 euros cuando el tamaño reduzca la visibilidad del conductor.

En el caso de que el objeto esté mal colocado y acaban en la vía, la multa puede llegar hasta los 500 euros y la perdida de 4 puntos del carnet. Es por ello, que la DGT es clara y recomienda no llevar ningún artículo de este tipo en el interior del vehículo.