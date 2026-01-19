Al menos 40 muertos, víctimas sin rescatar y empujón a una investigación que será dura y compleja

Al menos 40 personas han fallecido y más de 150 han resultado heridas tras descarrilar dos trenes el domingo por la tarde a la altura término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba. El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 79; mientras que 43 permanecen ingresados, 12 de ellos en Unidades de Cuidados Intensivos de distintos centros hospitalarios.

El operativo de emergencias centra sus trabajos en acceder y localizar más posibles fallecidos en el Alvia, a los que no se ha podido acceder por el vuelco de vagones, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha expuesto además, la dificultad en los trabajos, ya que la maquinaria pesada para levantar los vagones "tiene difícil encaje" y ya se está valorando la opción de ir cortando los vagones hasta poder acceder a esas personas.

El de este domingo, es ya uno de los siniestros ferroviarios más graves que se han registrado en Europa en lo que va de siglo. Precisamente, el más serio de todos ellos también fue en España, en julio de 2013, cuando 80 personas murieron y 130 resultaron heridas al descarrilar un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela (Galicia).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado tres días de luto oficial, desde esta misma medianoche, y destacado la buena coordinación entre administraciones. “Unidad en la respuesta” y “lealtad institucional”, subrayó franqueado por una montaña de mantas aportadas por vecinos de la localidad y acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno.

"El tiempo y el trabajo de los técnicos darán con la respuesta”, ha asegurado haciendo un llamamiento a la ciudadanía para informarse por medios contrastados y fuentes oficiales frente a los “bulos” que generan “zozobra y extienden el dolor”. Durante una breve declaración desde la zona cero de la tragedia, el jefe del Ejecutivo ha garantizado que “vamos a dar con la verdad, conocer la respuesta, y cuando se conozca el origen y la causa de la tragedia, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la opinión pública".

Juanma Moreno también ha reivindicado la cooperación entre administraciones y ha defendido que "juntos llegamos más lejos y más rápido". Así lo ha manifestado el presidente andaluz durante su intervención, en la que ha dedicado palabras de agradecimiento a los vecinos de Adamuz por su "cooperación" tras el accidente, y por haber "hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro", según ha sostenido antes de valorar las "muestras de solidaridad" y de "cariño" que han llegado a esta comunidad desde "todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España".

Conexiones suspendidas y plan de emergencias activado

El corte ferroviario con Andalucía se prolongará hasta el viernes tras el siniestro. Para hacer frente a los cortes de circulación, Renfe ha comunicado este lunes que proporcionará autobuses a partir de este martes para atender a viajeros, que atenderá a clientes que también viajen a través de la línea entre Madrid y Barcelona. No obstante, desde Renfe explican que estos autobuses se tratan de medidas extraordinarias que aplicarán solo a los viajeros que califiquen como esencial sus desplazamientos.

Además, varias aerolíneas, entre ellas Iberia y Air Europa, han incrementado los vuelos previstos en la agenda de cara a los próximos días para hacer frente a la paralización del transporte ferroviario en este tramo muy transitado del país. En el caso de Iberia, el grupo ha desplegado cuatro vuelos más este lunes para hacer frente a la paralización del transporte ferroviario, todos con salida desde Madrid y con destinos a ciudades como Sevilla y Málaga.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo ha habilitado el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento.

La Guardia Civil ha abierto oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla para que los familiares directos del accidente ferroviario en Adamuz acudan a denunciar y aportar muestras de ADN que sirvan para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba). / Guardia Civil / EFE

Este lunes, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, ha alejado en una entrevista en RNE la posibilidad de un fallo humano en el accidente. Ello porque, si el maquinista hubiese tomado una decisión errónea, "el propio sistema la corrige". Por ello, ha apuntado que el problema tiene que haber sido "con el material móvil de Iryo o con un problema de la infraestructura". ¿Cuándo se sabrá con seguridad? No hay certeza. "Es demasiado pronto para tener información de lo sucedido, es un accidente en circunstancias extrañas y no habrá una conclusión en un tiempo breve", ha concluido.

Por su parte, Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, la compañía propietaria del tren que ha descarriló y causó el accidente del Alvia de Renfe, ha afirmado que se trata de un siniestro "extraño". "En una recta, y por el vagón ocho, no por delante... es un accidente extraño, y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa. "Esto, al menos, tiene que servir para que este episodio, por las causas que delimiten y esclarezcan, no ocurra nunca más", ha subrayado.