Descarrilamiento de Córdoba
Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"
La trabajadora ha narrado el dramatismo del momento del accidente, antes de poder alcanzar la zona en la que se encontraban los servicios de emergencias
A.R.
Una interventora de uno de los dos trenes que han descarrilado este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, un accidente que ha dejado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, ha relatado posteriormente el dramatismo del momento y cómo ha vivido el accidente.
Según ha narrado en unas declaraciones que ha recogido la Cadena Ser, se encontraba en la cabina trasera después de vender un billete, sentada en el asiento del maquinista de ese vagón trasero, cuando se ha producido el accidente. Entonces, el fuerte choque le hizo "saltar hasta la sala de pasajeros, abriendo la puerta con la cabeza", lo que le hizo "perder el conocimiento".
Sin embargo, pudo alcanzar andando, con dolor en la parte derecha de su cuerpo y en la cabeza, la zona en la que se encontraban los bomberos.
El accidente se produjo tras descarrilar un tren de tren Iryo que circulaba de Málaga a Madrid, causando a su vez que se saliese de las vías otro que circulaba en sentido contrario, en la ruta Madrid-Huelva.
- El Real Zaragoza rechaza las ofertas formales del Raków polaco y el Gil Vicente luso por Bazdar
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- La crónica del Perfumerías Avenida-Casademont Zaragoza: fantasía de unas mosqueteras (63-76)
- Nueva inversión china en Zaragoza: un proveedor de Leapmotor invertirá 24 millones y devolverá la actividad a la antigua planta de Airtex
- Un fallecido tras un alud en el Barranco de Puimestre en Cerler
- Varios encapuchados vuelven a robar en la misma tienda de 'El Rincón' de Zaragoza
- El Real Zaragoza reacciona en el 90' y salva los muebles ante la Real Sociedad B (1-1)
- Riesgo de avalancha en el Pirineo por la borrasca Harry: la nieve obliga otra vez a cortar el túnel de Bielsa