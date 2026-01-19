Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches aragoneses

La entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la obligatoriedad de llevar la baliza v-16 para señalizar accidentes y averías en carretera ha generado un intenso debate sobre la seguridad de este elemento de visualización y las sanciones, sobre todo en relación a su uso junto a otros elementos de seguridad. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que no multará si se usa la baliza junto a los triángulos de emergencia tradicionales como complemento en aquellos casos en los que exista mala visibilidad, como curvas cerradas o cambios de rasante.

Aún con todo, las dudas de los conductores son muchas y este desconocimiento está llevando a las primeras sanciones por parte de los agentes. La Guardia Civil ha intensificado los controles en las carreteras aragonesas y del resto de España para recordar a los conductores su obligación al respecto.

Obligatoria "por ley"

El propio director de la DGT, Pere Navarro, ha afirmado que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 lo van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

Los agentes de tráfico vigilan las carreteras aragonesas para garantizar el cumplimiento de la normativa. / GUARDIA CIVIL

"En estos momentos si tú paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de Tráfico al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Tras clausurar la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press, Pere Navarro ha explicado que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". Así se ha expresado el director que ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo.

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

La Guardia Civil advierte de la obligatoriedad de las nuevas balizas V-16 / Manu Mitru

¿Qué pasa con el chaleco reflectante?

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. ¿Qué pasa con el chaleco reflectante? El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.