Las cabañuelas de Jorge Rey alertan de la llegada de una masa de aire polar este fin de semana: "Temperaturas bajo cero y nevadas en cotas bajas"

El inicio del invierno está dejando una sucesión de borrascas que han cubierto de nieve gran parte de España. Durante el pasado fin de semana, la borrasca Harry se cebó con el Pirineo dejando más de un metro de nieve en algunos refugios de montaña a más de 2.000 metros de altitud. Un temporal que también ha dejado nevadas en Gúdar-Javalambre, aunque con mucha menos intensidad. Además, en plena Navidad, se registraron las temperaturas más bajas en los últimos 15 años con los termómetros dejando registros bajo cero en todo Aragón.

Sin tiempo para una tregua meteorológica, Jorge Rey ha decidido dar la previsión del tiempo con el método tradicional de las cabañuelas que hace cinco años fue capaz de adelantar la llegada de la borrasca Filomena que congeló España por completo. Una predicción que le permitió al jovencísimo aficionado a la meteorología burgalés ganar una gran popularidad en redes sociales donde acumula miles de seguidores.

Los efectos de la borrasca Harry todavía han dejado este martes terribles imágenes en Cataluña donde no ha parado de llover con mucha fuerza en las últimas horas, aunque Jorge Rey afirma que el temporal va a ser historia a partir del miércoles. "Poco a poco se van a ir retirando los efectos de la última borrasca que va a seguir dejando algunas tormentas en puntos del Mediterráneo, pero damos la bienvenida a nuevas borrascas del Atlántico que traen muchas lluvias a puntos del oeste y de cara al fin de semana frío invernal", explica el burgalés.

Durante los próximos días va a llegar una masa de aire frío polar marítimo de cara al sábado cuando se puedan ver nevadas otra vez en cotas bajas. "Durante esta semana podemos ver nevadas en ciudades como Lugo, Ourense, Burgos, Segovia, Zamora, Salamanca o Madrid. Se trata de un temporal invernal que está a punto de llegar", afirma Jorge Rey mostrando un mapa de Windy.com en el cual indica dónde va a nevar con el valle del Ebro librándose del manto blanco.

Nieve en Teruelcapital

"La presencia de aire frío traerá nevadas durante toda la semana, aunque la situación se agravará a partir del viernes con nevadas en muchos puntos de la provincia de Teruel y Huesca. A la provincia de Zaragoza solamente llegarían el domingo", analiza Jorge Rey antes de concretar que las máximas serán muy bajas durante todo el fin de semana con 0 grados en Teruel, 1 en Huesca y 5 en la capital aragonesa.

Por ahora, la predicción de la Aemet contradice y coincide en el pronóstico de las cabañuelas de Jorge Rey. La temperatura máxima en Zaragoza será de 10 grados con una cota de nieve de 500 metros. En Huesca habrá la misma cota de nieve, pero hará más frío con 7 de máxima y lluvia. Mientras, en Teruel, sí que coinciden porque nevará sábado y domingo con mínimas de -3 grados.