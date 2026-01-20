Los Reyes visitan el lugar del accidente de trenes de Adamuz

Los Reyes han visitado este martes la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde han conocido los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12.30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero, acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.

Los Reyes han saludado a las autoridades y han agradecido su trabajo a los equipos de emergencia que trabajan en la zona y a algunos vecinos que ayudaron en la noche del domingo a los pasajeros accidentados. Después se han dirigido a la zona donde están los últimos vagones del tren Iryo, destrozados por el descarrilamiento, y desde unos metros de distancia, en el andén, han sido informados de los detalles del suceso.

A casi un kilómetro de distancia en el otro sentido, pero a la vista, el tren Alvia que descarriló tras el choque y en el que se centran ahora las tareas más difíciles, ya que se esperan más víctimas mortales.

En la visita han hablado con Guardia Civil, la UME, diferentes cuerpos de bomberos, Policía Local o Protección Civil, ante una gran expectación mediática. Con el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, se han detenido varios minutos para conocer la respuesta de este pueblo de cuatro mil habitantes, que se volcó con los accidentados esa noche.

Los Reyes, que han estado una hora en la zona, se dirigen a la capital de Córdoba, para visitar el centro cívico, donde están familiares, y el Hospital Reina Sofía, donde se encuentran muchos de los heridos.

Mientras tanto, en la 'zona cero' de la tragedia se preparan ya varias grúas para trabajar en el levantamiento de los vagones del Alvia, convertidos en un amasijo de hierros.