El BOE lo confirma: la Policía Nacional también está obligada a llevar la baliza V16

La baliza V16 se ha convertido en el gran tema de la seguridad vial en 2026. Este dispositivo luminoso ha llegado para sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia en caso de avería o accidente, pero desde su anuncio no ha dejado de estar rodeado de polémica y confusión entre los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido en repetidas ocasiones en la obligatoriedad de llevar una baliza V16 conectada, un elemento que debe colocarse encima del vehículo para ser visible por el resto de conductores hasta un kilómetro de distancia en condiciones óptimas, mejorando así la seguridad en carretera y reduciendo atropellos.

Sin embargo, muchos conductores se han mostrado reticentes al uso de la baliza V16 por dos motivos principales:

Comparte datos en tiempo real con la DGT cuando se activa.

No todos los modelos son válidos, ya que solo están homologados los dispositivos conectados con la plataforma de Tráfico.

A esta controversia se sumaron las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que habría un periodo de adaptación sin sanciones antes de imponer la conocida multa de 200 euros. No obstante, el director general de Tráfico, Pere Navarro, fue tajante: las autoridades ya pueden multar a los conductores que no lleven la baliza V16 obligatoria.

Sorpresa mayúscula: la Policía Nacional también está obligada a llevar la baliza V16

Lo que ha sorprendido a miles de conductores en las últimas horas es que se ha confirmado que los vehículos de la Policía Nacional también deben llevar obligatoriamente la baliza V16. Así consta en un contrato adjudicado por la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, que ha adquirido estos dispositivos para su flota oficial.

Según la información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Policía Nacional ha adjudicado a una pyme de Valencia un contrato para la adquisición de balizas V16 conectadas, con un coste de 21,10 euros por unidad, destinadas a los vehículos policiales. El contrato incluye además fundas anti-hurto y programas informáticos vinculados a otras áreas de seguridad.

Además, la Policía ha formalizado la compra de 12.000 fundas anti-hurto y 13.000 porta-cargadores para la pistola de dotación Heckler & Koch USP Compact, por un importe de 669.000 euros, reforzando el equipamiento de sus agentes.

Cinco millones de euros para la lucha contra el narcotráfico

En el mismo BOE se ha publicado también la formalización de otro contrato relevante de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, destinado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar. El importe total asciende a casi cinco millones de euros.

Los cuatro lotes adjudicados corresponden a diferentes programas de software de investigación y análisis forense, diseñados para mejorar la seguridad de los sistemas informáticos policiales y reforzar la capacidad operativa contra las redes criminales.

La Policía Nacional ha justificado esta contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia, amparándose en el artículo 32.2.C de la Directiva 2014/24/UE, dada la sensibilidad y urgencia del contexto operativo.