La Guardia Civil está multando con 200 euros a los ciclistas aragoneses que cometen estas infracciones tan comunes.

La Guardia Civil ha intensificado en las últimas semanas los controles a ciclistas que circulan por distintas vías de Aragón. Estos operativos se centran especialmente en detectar infracciones del Reglamento General de Circulación que comprometen la seguridad vial de uno de los colectivos más vulnerables en carretera.

El aumento de la presencia de ciclistas en las carreteras aragonesas en los últimos años supone un nuevo desafío para la convivencia vial, que requiere tanto una mayor vigilancia como concienciación por parte de todos los usuarios de la vía.

Según los últimos datos de siniestralidad, en 2025 se registraron 43 accidentes mortales en las carreteras de Aragón, la mayoría de ellos fuera de autopistas y autovías, ya que las carreteras convencionales y secundarias concentraron 36 fallecimientos. Además, un tercio de las víctimas mortales eran usuarios vulnerables: 10 motoristas, 3 peatones y 2 ciclistas.

Los ciclistas no están exentos de las normas: deben respetar los semáforos y parar en el carril bici donde no molesten al resto de peatones. / A.R. / R.M.

Mayor vigilancia en puntos claves

Ante esta situación, la Guardia Civil, junto a otros cuerpos como las policías locales, está reforzando la vigilancia en puntos estratégicos de la comunidad, tanto en zonas urbanas como en carreteras interurbanas. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas de circulación y evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de los ciclistas y del resto de usuarios.

Los agentes actúan especialmente en carreteras convencionales y en zonas con alta afluencia de ciclistas, donde el riesgo de colisión con automóviles, motocicletas o peatones aumenta si no se respetan las distancias de seguridad y las normas de prioridad. En muchas vías de Aragón, además, no existe una separación física entre bicicletas y vehículos de motor, lo que obliga a extremar la precaución y el respeto a las normas.

Infracciones bajo la lupa

Aunque las bicicletas no son vehículos de motor, están sujetas a obligaciones similares cuando circulan por calzadas o infraestructuras compartidas.

Entre las infracciones más habituales que están siendo sancionadas destacan:

Circular por la acera .

. Cruzar pasos de peatones montado en la bicicleta .

. No utilizar iluminación o prendas reflectantes en condiciones de baja visibilidad.

en condiciones de baja visibilidad. Incumplir las normas de giro o prioridad de paso recogidas en el Reglamento General de Circulación.

Las multas por este tipo de infracciones oscilan entre 100 y 200 euros, en función de la gravedad y de las circunstancias en las que se haya producido la conducta sancionable.

Las multas por este tipo de infracciones oscilan entre 100 y 200 euros, en función de la gravedad. / GUARDIA CIVIL

Consejos de la DGT para ciclistas

La Dirección General de Tráfico (DGT) recoge en su página web una lista de 20 normas básicas que todo ciclista debe conocer. De forma resumida, estas son algunas de las recomendaciones más importantes:

Circular por el carril bici cuando exista o, en su defecto, por la derecha de la calzada o del arcén en carreteras convencionales.

cuando exista o, en su defecto, en carreteras convencionales. Utilizar luces y prendas reflectantes en situaciones de baja visibilidad o durante la noche.

en situaciones de baja visibilidad o durante la noche. Señalizar con antelación cualquier maniobra de giro o cambio de sentido.

cualquier maniobra de giro o cambio de sentido. Evitar el uso de auriculares u otros dispositivos que puedan distraer o reducir la percepción del entorno vial.

Noticias relacionadas

El cumplimiento de estas normas resulta clave para reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad de los ciclistas en las carreteras de Aragón.