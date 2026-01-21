El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han pactado celebrar un funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz el próximo 31 de enero. Ambas instituciones han acordado que el homenaje se celebre en Huelva, la provincia más castigada por la tragedia con al menos 25 víctimas mortales de las 43 que hasta el momento han podido ser recuperadas de los restos de los trenes Alvia e Iryo.

La fecha y el lugar han sido acordados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una conversación telefónica en la que han analizado la evolución de los trabajos en la zona del accidente, centrados ahora en el último vagón del Alvia que cayó por el terraplén, y la asistencia a las víctimas mortales y a las 37 personas que siguen hospitalizadas.

"Ambos presidentes han acordado auspiciar juntos el homenaje de Estado", recoge el texto consensuado por Moncloa y San Telmo y difundido a los medios de comunicación a primera hora de la tarde del miércoles.

Casa Real, Junta de Andalucía y Gobierno

La decisión de celebrar un homenaje de Estado por las víctimas fue acordada el pasado martes, el día de la visita de los Reyes Felipe y Letizia a Adamuz, y ya fue entonces trasladada por Moncloa tanto a la Casa Real como a San Telmo. Sin embargo, quedaba por decidir la fecha y especialmente el lugar idóneo para este gran acto público. Finalmente, se ha optado por Huelva, la provincia que ha sufrido más la tragedia tanto en la capital como en municipios como Punta Umbría, Aljaraque o Lepe.

Además del presidente del Gobierno y del presidente de la Junta de Andalucía el funeral de Estado estará presidido por los Reyes Felipe y Letizia que volverán a Andalucía el próximo 31 de enero tras su visita a Adamuz el pasado martes.

El último gran funeral de Estado en España se celebró en la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre para rendir homenaje a todas las víctimas de la DANA en el que estuvieron presentes además de los Reyes, el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta y las principales autoridades del Estado incluidos otros líderes autonómicos.

En el caso de la tragedia de Valencia se esperó un año para la celebración. Sin embargo en el accidente de trenes las administraciones han determinado que se celebre apenas dos semanas después del siniestro, un margen suficiente para que se haya completado la recuperación de los fallecidos y se hayan retirado los trenes siniestrados.